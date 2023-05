SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva após a derrota para o Valência por 1 a 0, neste domingo (21), Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vinicius Júnior. Durante a partida, o jogador do Real Madrid sofreu racismo de torcedores do time da casa.

Durante a partida do Real Madrid contra o Valência na tarde deste domingo, o jogador brasileiro Vinicius Júnior foi alvo de gritos racistas da torcida do Valência no estádio de Mestella. Nos acréscimos, foi expulso durante uma confusão generalizada entre jogadores das duas equipes.

Carlo Ancelotti falou sobre o ocorrido em entrevista coletiva após o jogo e disse ter conversado com Vinícius Júnior.

"Falei com ele durante o jogo porque o ambiente era muito quente e muito ruim. Perguntei se ele queria continuar. Eu não queria tirá-lo porque o ambiente é racista. Nunca me aconteceu. Assim não. É inaceitável. A La Liga tem um problema que não é Vinicius, ele é a vítima. O que fazer? Não se pode jogar futebol assim. Eu diria o mesmo se tivesse ganhado. É muito grave. Insultam Vinícius o tempo todo e depois dão vermelho para ele. Estou muito triste. É uma liga com grandes equipes, mas temos de tirar isto. Estamos em 2023. A única maneira é parar o jogo. É verdade que há um protocolo, mas é preciso ir para casa", disse o técnico.

O treinador também afirmou que o brasileiro é o que mais sofreu faltas e insultos durante o confronto com o Valência. "É o jogador (Vini) que recebe mais faltas e mais insultos. Eu disse ao árbitro que ia tirá-lo e ele me disse que devia continuar. Com o cartão vermelho, todo o estádio gritava macaco, macaco, macaco. Estou muito triste. Nunca me aconteceu algo assim. Ele é uma criança e queria continuar, mas nestas condições é muito complicado", finalizou.