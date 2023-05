SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Auxerre por 2 a 1 fora de casa neste domingo (21) e só precisa de um empate ou de um tropeço do Lens para ser campeão francês na próxima rodada do torneio. Os dois gols do time foram marcados por Mbappé, enquanto Sinayoko diminuiu.

Os parisienses têm 84 pontos e são perseguidos pelo Lens, com 78. Como só restam duas rodadas, o 2º colocado só poderia igualar em pontos.

Os dois jogam no próximo sábado (27), às 16h. Caso o Lens perca, o título também vai para Paris. O Auxerre, por outro lado, está na beira da zona de rebaixamento, mas depende só de si para não cair.

O PSG começou a partida com muita intensidade e abriu dois gols de vantagem em oito minutos. Os dois foram marcados por Mbappé.

Depois disso, o time diminuiu a intensidade e perdeu força no ataque, enquanto o Auxerre passou a ser mais ofensivo.

No segundo tempo, os donos da casa até conseguiram diminuir o placar e ficaram com mais domínio da posse de bola.

Donnarumma foi o destaque por conta disso, com defesas importantes e mantendo a vantagem para os parisienses até o fim.