MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 1 neste domingo (21), na Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor foram marcados por Suárez, Villasanti e Bitello, já Johnny diminuiu para o Colorado.

O Grêmio chega aos 11 pontos e é 10º colocado. O Inter, por outro lado, fica em 14º, com sete.

Os dois times tiveram chances equilibradas, mas foi o Grêmio quem saiu na vantagem na primeira etapa. Com dois gols a mais, o time passou a amarrar o jogo, dificultando ainda as ações do Internacional.

Com a expulsão de Kannemann na segunda etapa, o Grêmio passou a ficar ainda mais defensivo, com todos os jogadores atrás da linha da bola, enquanto o Colorado tentava construir.

No contra-ataque, o Tricolor conseguiu encontrar espaços abertos e ampliou o placar ao ver a defesa adversária mal posicionada. Com o terceiro gol, a equipe voltou a dominar a posse de bola.

Suárez foi o nome do jogo, com um gol e uma assistência.

O Grêmio volta a jogar no próximo sábado (27), fora de casa, contra o Athletico. O Inter visita o Metropolitanos pela Libertadores na quinta-feira (25).

Lances importantes

1x0. Suárez recebeu no canto direito do ataque e girou para cima da defesa do Inter antes de acertar uma bomba no ângulo de Keiller para abrir o placar.

2x0. Villasanti ganhou na força física, já com dificuldade, e entrou na grande área com liberdade. Keiller saiu mal, e o meia bateu na saída, cruzado, para vencê-lo.

Maurício sai de campo de maca. Após uma dividida, o meio-campista caiu de mal jeito e pareceu que seu ombro tinha saído do lugar durante a queda. Ele deixou o campo chorando.

Kannemann é expulso. Logo no começo da segunda etapa, o zagueiro do Grêmio recebeu o segundo cartão amarelo após uma chegada dura em Alan Patrick.

Suárez recebeu sozinho no canto esquerdo do ataque e cruzou rasteiro para o meio da área, mas Galdino não conseguiu chegar na bola.

3x0. Porém, pouco tempo depois, Suárez passou em elevação para Bitello no meio da área. Ele rabiscou para a direita e bateu na gaveta, sem chances de defesa para Keiller.

3x1. Alan Patrick bateu escanteio e Johnny cabeceou cruzado, no canto. A bola bateu na trave antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3X1 INTERNACIONAL

Data: 21/05/2023

Local: Arena do Grêmio

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Kannemann (GRE, dois), Campanharo (INT),

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE, dois amarelos)

Gols: Suárez (GRE), aos 7' do 1º tempo (1-0); Villasanti (GRE), aos 30' do 1º tempo (2-0); Bitello (GRE), aos 19' do 2º tempo (3-0); Johnny (INT), aos 41' do 2º tempo (3-1)

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Alves (Gustavo Martins), Bruno Uvini e Kannemann; Fábio (Thomas Luciano), Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello (Cuiabano), Cristaldo (Galdino) e Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL

Keiller; Rômulo (Jean Dias), Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo (Wanderson) e Thauan Lara; Gustavo Campanharo (Nico Hernández) e Johnny; Mauricio (Carlos de Pena), Alan Patrick e Pedro Henrique; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.