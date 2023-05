BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta segunda-feira (22) que o governo brasileiro, em conjunto com o espanhol, acionou o Ministério Público do país europeu para que inicie uma investigação contra a La Liga, após o episódio de racismo contra o jogador Vinicius Júnior.

Anielle Franco ainda completou que "vai para cima" da liga espanhola, para que o caso envolvendo o brasileiro e todos os outros de racismo sejam apurados e penalizados. E acrescentou que o histórico da La Liga não é bom.

"A gente soltou uma nota agora, com vários ministérios, uma nota do governo federal interministerial repudiando. A gente está assim, desde ontem, já estava antes, agora a gente vai para cima das autoridades notificar, oficializar, para que tenha uma resposta porque o histórico da La Liga não é um histórico bom, é um histórico bem racista."

A ministra da Igualdade Racial ainda completou que conversou ainda no domingo (21) com a vice-presidente espanhola, Yolanda Díaz. E que acordaram em acionar o Ministério Público para que investigue a La Liga.

"Com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene [Montero], que tem dentro de seu ministério uma diretora negra, que é a Rita, a gente vai através do Ministério Público notificar para que seja investigada a La Liga e todos os casos. Não dá para ficar só na coisa do 'repudiamos, numa nota' sem ação concreta. Agora a gente vai para cima com o Ministério Público de lá para que eles sejam notificados e investigados. Que respondam pelos seus atos", completou.

O atacante foi expulso neste domingo (21) depois de confusão iniciada após insultos racistas proferidos contra ele por torcedores do Valencia.

Imagens mostram o momento em que o jogador da seleção brasileira encara torcedores da equipe mandante próximos à linha de fundo. A situação provocou uma aglomeração entre atletas dos dois times e a partida foi interrompida por alguns instantes. Apenas o brasileiro foi expulso com interferência do VAR (árbitro assistente de vídeo).

Em mensagem nas redes sociais após o jogo, o atacante afirmou que o racismo "é normal" em La Liga e sinalizou que pode deixar a Espanha em decorrência desses episódios. Em nota, a organização informou ter requisitado as imagens para investigar "supostos insultos racistas direcionados a Vinicius Jr."