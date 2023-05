Você pode encontrar muitas dicas de poker dizendo o que você deve fazer ou evitar, mas para realmente aprender algumas estratégias de poker e tornar este jogo lucrativo, você precisa distinguir o que deve aprender no início de sua jornada.

O poker é um jogo de cálculo cuidadoso, paciência e muitas probabilidades. Se você está procurando dicas rápidas sobre jogos de poker, este artigo irá ajudá-lo a vencer. Compilamos as 10 principais estratégias e dicas de poker que o tornarão um jogador de muito mais confiante.

1 — Aprenda classificações de mãos, regras e posições

Aprender as regras de como jogar poker é o primeiro passo que você deve dar, mas não se esqueça de dominar a classificação das mãos de poker, mesmo que pareça realmente básico à primeira vista.



Claro que existem muitas coisas sobre o jogo que só se vão dominar jogando e com tempo e experiencia, mas também por isso é mais fácil consultar online e até testar de forma gratuita antes de se aventurar em torneios e jogos pagos. É precisamente nesse sentido que operadores como a 888 marcam pela diferença, uma vez que, além de disponibilizarem tudo para os jogadores experientes poderem participar nos melhores torneios de forma segura, também se preocupam com quem quer aprender disponibilizando toda a informação sobre como jogar poker.



A posição na mesa também é um fator muito importante no poker, especialmente no Texas Hold'em. As melhores posições para se estar são quando você é o último a agir na mão, por exemplo, quando você está no botão.

Isso significa que você obtém conhecimento sobre que tipo de mão eles podem ter antes que a ação chegue até você. Ter uma boa posição em uma mão pode facilmente transformar uma mão perdedora em uma vencedora.

A posição desempenha um papel muito maior no Texas Hold'em sem limite, do que você pensa. Muitas vezes, pode ser mais importante do que as próprias cartas e fazer a diferença entre ganhar e perder uma mão.

2 — Escolha sua mão inicial com cuidado

É tentador para um jogador novato jogar todas as mãos. Por que você deveria desistir e ficar sentado assistindo os outros se divertirem? Há uma razão pela qual você deve escolher cuidadosamente suas mãos iniciais de poker.

Escolher as mãos iniciais certas, desistir de uma mão medíocre e atacar uma mão excelente, é a base de uma boa estratégia de poker. Escolha algumas cartas premium para aumentar na posição final (onde você é um dos últimos a agir) e desista de uma grande parte de suas mãos pré-flop limitadas.

Começando com par de ases, as melhores mãos iniciais no poker podem ser categorizadas da seguinte forma:

Todas essas mãos são confortáveis para aumentar em posições finais. Algumas cartas, como AA e KK, podem ser aumentadas em uma posição inicial, colocando você entre os primeiros a agir após o flip.

Mãos como 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, 6-6 e ases do mesmo naipe como A-10, A-9, A-8 também podem ser incluídos. Pares pequenos como 2-2 e 3-3 só devem ser jogados para extrair valor no flop, então não fique muito apegado a eles.

3 — Aprenda a matemática básica

Aprenda os fundamentos da matemática. Embora muitos pensem que é um simples jogo, na verdade, ele é focado em julgamentos precisos, conceitos básicos e probabilidade. No Texas Hold'Em, as probabilidades entram em jogo nessa situação.

Leve o seu tempo para entender como calcular as chances de acertar sua mão, quantos outs você tem e como comparar tudo isso com o tamanho da aposta que você está enfrentando.

Quando você tiver todo esse conhecimento, poderá fazer julgamentos melhores com base na matemática, em vez de adivinhar se seu oponente o possui ou não, o que o tornará um jogador mais forte.

4 — Reconhecendo padrões de apostas em jogos de poker

Embora a mão inicial possa ditar todo o jogo, não é a única estratégia de poker que um jogador usará para vencer um jogo de poker online. Obter a melhor mão inicial geralmente é a maneira ideal de jogar a mão. No entanto, muitos fatores diferentes podem influenciar o jogo se você dividir a mesa com jogadores experientes.

Uma forma de identificar o fluxo do jogo é a leitura comprovada da estratégia de poker do seu oponente e fazer um julgamento justo das cartas do oponente. Embora isso possa não ser uma dica aparente de poker online, sempre é possível descobrir a mentalidade de um oponente analisando de perto seu padrão de apostas.

Compreensivelmente, leva tempo para acertar, mas como iniciante, pode ser o momento certo para se familiarizar com alguns truques de jogo avançados. Você pode extrair muitas informações do estilo de aposta de um jogador durante cada rodada e como isso se traduz durante o confronto.

5 — Adotando diferentes estilos de jogo

Uma dica crucial do poker online é misturar uma variedade de abordagens, já que o poker é um jogo fascinante. Algumas dessas abordagens incluem:

Tight — Jogue cautelosamente com relativamente menos mãos e corra menos riscos.

Loose — É o oposto de 'tight', envolvendo jogar com muitas mãos e estar mais disposto a apostar.

Agressivo — Isso envolve muitas apostas, abrindo potes e apostando muito para colocar o oponente sob pressão.

Passivo — É o oposto do agressivo, que envolve pagar com mais frequência do que apostar, pois está na mão do oponente ditar como a ação se desenrola.

Slow Playing — Chamado também de sandbagging ou trapping, é uma jogada enganosa no poker onde os jogadores apostam uma mão fraca com uma mão forte.

Em um jogo de poker, a chave está em ser flexível o suficiente para usar qualquer estilo dependendo da situação, já que ser previsível na maioria das vezes acaba em derrota. Jogue firme quando for preciso, faça chamadas soltas quando necessário.

Os jogadores de poker iniciantes podem procurar uma combinação 'cautelosa-agressiva'. Jogue de forma diferente e você pode ganhar mais dinheiro.

6 — Jogue apostas baixas e continue fazendo anotações

Uma dica a ser lembrada: jogue com apostas baixas para aprimorar suas habilidades e, em seguida, tente sua mão em torneios de poker com buy-in. Sempre tome notas ao jogar. Implemente essas dicas fáceis para melhorar seu jogo e ganhar o pote.

7 — Não jogue muitas mãos

Se você tem a impressão de que jogar muitas mãos lhe dará uma chance de ganhar, essa é a estratégia de poker errada. Este é um erro comum que jogadores iniciantes acabam cometendo. Claro, algumas mãos de poker lhe darão um pote vencedor, mas é provável que você perca. Ao começar, sempre seja seletivo com suas mãos de poker.

8 — Blefar demais também é ruim

Uma das regras do poker que você precisa lembrar: muito blefe fará com que você perca o jogo miseravelmente. Os torneios de poker geralmente mostram a parte do blefe, mas essa não é a estratégia que o ajudará a vencer o jogo a dinheiro.

Blefe ocasionalmente, mas não siga essa estratégia cegamente. Concentre-se mais nas suas cartas, sejam torneios de Texas Hold'Em ou qualquer outra variante do poker.

9 — Ataque quando seu oponente mostra uma leve fraqueza

Os jogadores geralmente podem ter uma mão relativamente fraca que desistirá quando confrontados com apostas múltiplas. Quando seu oponente começar a mostrar muita fraqueza, você pode tirar vantagem dele com um blefe agressivo. Não vá apenas com semi-blefes; vá com blefes puros. Esta estratégia de poker será uma chance vencedora.

10 — Desistir quando não tiver certeza

Esta é uma estratégia que quase todos os jogadores conhecem, mas falham em executar quando jogam. Poker é um jogo mental. Um bom jogador de poker geralmente é aquele que desiste de mais mãos do que realmente ganha. É preciso muita proeza para um jogador desistir de um bom par — uma situação em que a maioria será atraída para continuar esperando obter uma vitória.

No entanto, o que diferencia um jogador profissional da multidão é sua capacidade de ler a mesa, os oponentes e decidir desistir mesmo que isso signifique perder algumas fichas durante a rodada inicial de apostas. Sempre que você não tiver certeza se deve jogar a mão ou desistir, a regra geral é escolher a última opção.

Essas dicas de poker para iniciantes não o transformarão em um jogador especialista em dez minutos, mas o colocarão no caminho certo para se tornar um jogador de poker vencedor.



