SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid subiu o tom diante do caso de racismo contra Vinicius Jr. O clube criticou a federação espanhola de futebol e a arbitragem em novo comunicado oficial. A publicação foi feita horas depois de uma primeira versão.

O Real afirmou que o presidente da entidade, Luis Rubiales, "permitiu que não fossem tomadas medidas contundentes" contra os casos reincidentes. "Sua passividade tem contribuído para o abandono e desamparo do nosso jogador", criticou.

A nota acrescenta que os árbitros optam por se inibir e evitam tomar decisões que lhes cabem. O comunicado diz que a arbitragem está "longe de agir com firmeza" e que a "imagem do nosso futebol está seriamente danificada aos olhos de todo o mundo".

O clube manifestou sua preocupação pela falta de ações da federação diante das denúncias. O Real também expôs que não interpreta o episódio no Estádio Mestalla como algo isolado e cobrou "ações contundentes e imediatas."

RELEMBRE O CASO

Torcedores do Valencia gritaram "mono" ("macaco", em tradução literal) contra o brasileiro no duelo de domingo (22). Vinicius Junior discutiu rapidamente com alguns torcedores, mas a partida continuou.

O jogo foi paralisado depois com a reincidência da ofensa racista. O locutor do estádio pediu para que os gritos fossem encerrados sob ameaça do jogo ser suspenso.

O brasileiro identificou o torcedor que cometeu o ato racista e foi insultado por outros torcedores ao tirar satisfação.

Vinicius Jr foi expulso no final do jogo após uma confusão com jogadores do Valencia.