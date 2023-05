MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Os novos xingamentos racistas ao jogador brasileiro Vinicius Junior, neste domingo (21), em Valencia, e, principalmente, uma publicação que o jogador brasileiro fez depois no Twitter --dizendo que "hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas" -- dividiram a Espanha nesta segunda-feira.

Quase todos os partidos políticos, além do premiê Pedro Sánchez, vieram a público para condenar os atos e dizer que a Espanha não é um país racista. A televisão alternou o dia todo a notícia de Vinicius Junior com outros acontecimentos no país. No Twitter, quatro dos dez assuntos mais citados se referiam ao jogo entre Real Madrid e Valencia.

A ministra da Igualdade, Irene Montero, por exemplo, disse que "gritos racistas contra #ViniciusJr não podem ser banalizados ou normalizados. Basta de racismo no esporte e na nossa sociedade. Se sofrer um ataque racista pode ligar 021".

Se a maioria do país apoia Vinicius Junior e condena de modo incondicional o racismo a que ele foi submetido, restou a alguns, em geral torcedores do Valencia, tentar justificar o ódio com um "mas".

Um tuíte do porta-voz do partido Esquerda Republicana da Catalunha resume o tom geral. Gabriel Rufián repetiu a frase "nada justifica o racismo" em frente às bandeiras de sete países: Brasil, Alemanha, França, Itália, Portugal, Argentina e Reino Unido. À frente da bandeira espanhola, porém, ele escreveu "nada justifica o racismo, mas também não se pode sair provocando por aí".

Esse é um argumento que tem sido usado pelos detratores de Vinicius Junior. Borja Sanjuán Roca, porta-voz do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) de Valência, o mesmo de Pedro Sánchez, mas torcedor do Valencia, teceu um raciocínio:

"Jamais defenderei qualquer insulto racista que possa ser dirigido a qualquer jogador, mas não é o que acontece com o Vinicius. Esse jogador é uma vergonha para o futebol."

E depois: "Nenhum insulto racista pode ser tolerado, mas também Ancelotti [treinador do Real Madrid] não pode acusar todo o estádio de algo que não aconteceu. O Mestalla [estádio do Valencia] é muito mais do que Vinícius e as mentiras, mesmo que quem as diga se sinta apoiado por todos os poderes da mídia de Madrid".

Em Valencia, alguns parecem mesmo achar que o problema é a mídia. O jornalista (e torcedor) Paco Polit, por exemplo, disse que, "se a imprensa nacional parece difícil para você, não leia a imprensa internacional".

E ainda: "Erradicar o comportamento racista nos campos da Espanha é uma tarefa de toda a sociedade. O comportamento provocativo e antidesportivo de um jogador como Vinicius é uma questão de LaLiga. Ancelotti mostra, a cada jogo, que, por mais que tente, não consegue colocá-lo de volta nos trilhos." Esse comportamento "antidesportivo" costuma ser a dança de Vinicius Junior após ele fazer gol.

Zimmermann publicou em seu Facebook um relato sobre a noite de domingo: "Escolhi a cidade de Valência para morar e quero ficar aqui para sempre. Aqui somos felizes, eu e minha família, nos sentimos acolhidos, gostamos das pessoas, das tradições, do ambiente. Mas durante a partida entre Valencia e Madrid, enquanto eu ouvia da minha casa, que fica ao lado do Mestalla, a torcida gritando "Mono, mono" para Vinicius Junior, isso me deu uma sensação muito ruim. Estávamos assistindo o jogo na TV, e meu filho de 5 anos me perguntou o que estava acontecendo, pois eles não estavam mais jogando futebol, e eu não sabia o que responder."

Já o jornalista Polit viu o jogo assim: "Fim, 1-0. 40 pontos. Vitória merecida para o Valência. E o maior constrangimento protagonizado por um jogador de futebol visitante em 100 anos de estádio. La Liga, acorde: atitudes desse tipo são culpa sua. Você permitiu a ele TUDO e ele acreditou."

Os 40 pontos a que Polit se refere em seu post são os pontos do time na tabela do campeonato espanhol, que corria, até o jogo deste domingo, grandes chances de cair para a segunda divisão. A vitória de 1 a 0 sobre o Real Madrid de Vinicius Junior afastou essa chance --ainda que haja possibilidade matemática de menos de 1% de queda.

Era, portanto, um jogo de vida ou morte para o Valencia. Mas...