PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma reunião longa desde o começo da manhã desta segunda (22), a direção do Internacional optou pela permanência de Mano Menezes. O executivo de futebol William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli perderam os cargos.

Após a derrota para o Grêmio, ontem, por 3 a 1, o Internacional fez uma longa reunião, que ocorreu no Beira-Rio, para decidir o futuro da comissão técnica.

Depois de oito horas de conversa, Mano Menezes foi mantido no comando da comissão técnica.

O Colorado optou por mudar seu departamento de futebol com as saídas de William Thomas e Sandro Orandelli.

O Inter perdeu as últimas cinco partidas e vive sua maior crise sob comando do técnico. No entanto, a direção entende que o cenário pode ser revertido já nos próximos jogos.

Mano Menezes comandou o treinamento da manhã, na reapresentação dos atletas. Foi chamado para reunião, participou de alguns minutos dela pouco antes do fim, e posteriormente deixou o local.

O treinador trabalhou o tempo todo na preparação do jogo contra o Metropolitanos, da Venezuela, marcado para quinta-feira. A delegação já viaja nesta terça (23).