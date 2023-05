RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, criticou Javier Tebas, presidente da La Liga, pela condução dos casos de racismo contra o atacante Vini Jr, do Real Madrid.

Tebas criticou a postura do brasileiro após o episódio no jogo contra o Valencia, quando torcedores chamaram Vini de macaco -em mais um episódio desse tipo no futebol espanhol

"Nossas ações se colocam em relação às autoridades. Algumas não querem aplicar. Outras, por serem totalmente omissas, como é o presidente da La Liga. É um cidadão que foi questionar a vítima. Portanto, está no lugar errado. Quem dirige futebol tem que ter coragem para aplicar aquilo que é crime em qualquer sociedade. Nosso repúdio ao presidente da La Liga", disse Ednaldo Rodrigues.

O dirigente da CBF enviou uma carta à Fifa e ao presidente da Federação Espanhola, Luís Rubiales, pedindo que sejam adotadas medidas de combate e punição.

"Não se pode mais ficar só sendo solidário, fazendo manifestação de apoio. Tem que ter um comprometimento de todas as autoridades para que esse tipo de crime possa ser combativo com penas desportivas. Encaminhei um documento. A CBF não espera outra coisa da Fifa na aplicação de punições para que possa a La Liga executar. Nesse documento, copiamos o presidente da Uefa, da Conmebol e da Federação Espanhola, com quem teremos uma reunião no início de junho para tratarmos de questões em relação ao racismo", comentou Ednaldo.

Contato com Vini Jr: "Mandamos uma mensagem para o Vinicius, de apoio, para que ele continuasse de cabeça erguida, desenvolvendo o que ele mais sabe fazer, que é jogar um bonito futebol".

Abrangência das penas: "Se aqui no Brasil a gente aplica e faz com contundência, por que pode ser diferente para o mesmo futebol que segue uma norma universal, da Fifa? Por que isso não pode ser universal?"