SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Espanhola de Futebol e o Comitê Técnico de Árbitros decidiram demitir seis árbitros do VAR (árbitro assistente de vídeo) após a repercussão da expulsão de Vini Jr. durante jogo em Valencia, neste domingo (21).

O jogador foi alvo de xingamentos racistas dentro de campo por parte de torcedores e recebeu o cartão vermelho. A informação é dos jornais espanhóis AS e Marca.

Segundo os periódicos, o árbitro Iglesias Villanueva foi demitido ainda nesta segunda-feira (22). Além dele, outros cinco também serão desligados para a próxima temporada.

Villanueva foi o árbitro que comandou o VAR durante a partida do Real Madrid e Valencia. No lance da expulsão, o jogador Hugo Duro agrediu Vinicius Junior, que revidou. Porém, apenas o brasileiro foi expulso com interferência do vídeo.

Segundo os jornais, Villanueva teria mostrado ao árbitro da partida apenas o vídeo em que o brasileiro agride o jogador do Valencia e não a confusão inicial.

De acordo com o jornal AS, Villanueva ainda deve compor o VAR na partida entre Betis e Getafe nesta quarta (24), mas esse será seu último jogo como assistente de árbitro.