SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os xingamentos racistas ao atacante Vinicius Junior, no domingo (21), em Valencia, e a reação do brasileiro nas redes sociais, criticando a LaLiga por não coibir esses casos na Liga Espanhola, provocaram uma grande reação de celebridades ligadas ao futebol e também de torcedores mundo afora.

Pressionada, a organizadora da competição divulgou um vídeo na tarde desta segunda-feira (22) afirmando que está em luta contínua contra o racismo e pedindo a ajuda dos torcedores para identificar as pessoas que tenham comportamento racista durante as partidas, tanto dentro quanto fora dos estádios.

"Enquanto existir um só caso de intolerância ou de racismo em nosso futebol, seguiremos trabalhando para erradicá-lo. E neste esforço contínuo, uma das iniciativas de La Liga é contar com a colaboração dos torcedores na identificação de qualquer pessoa que apresente conduta racista em qualquer estádio ou fora dele por meio do email stopracismo@laliga.es, porque em La Liga somos conscientes de que para conseguir acabar com o racismo em nosso esporte temos de seguir trabalhando todos juntos. La Liga, os clubes, as instituições e os torcedores somos uma maioria poderosa frente a esta minoria indesejável", destacou o vídeo.

Em um documento enviado à imprensa, La Liga afirmou que, desde a criação do Departamento de Integridade e Segurança da Liga, na temporada 2015/16, "foram confirmados mais de uma dezena de incidentes/ações racistas ligados aos jogos da LaLiga. Todos os casos foram investigados e/ou denunciados perante os órgãos e instâncias competentes".

Dos 13 casos citados no texto, 9 tiveram Vinicius Junior como vítima nos estádios. E apenas em duas oportunidades os racistas foram identificados e punidos: no jogo do Real Madrid contra o Valladolid, em 30 de dezembro de 2022, quando 11 torcedores foram identificados e processados pelo Valladolid, e no duelo contra o Mallorca, em 5 de fevereiro de 2023, quando um torcedor local foi multado em 4.000 euros (R$ 21,4 mil) e proibido de entrar no estádio por um ano.

Os casos contra Vinicius Junior, segundo a própria LaLiga:

Clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, em 24 de outubro de 2021: La Liga apresentou queixa ao ao Promotor Contra Crimes de Ódio do Barcelona por gritos racistas. Ninguém foi identificado.

Jogo em Mallorca, no estádio Son Moix, em 14 de março de 2022: La Liga apresentou queixa ao ao Promotor Contra Crimes de Ódio do Barcelona por gritos racistas. Não há informação de que os culpados tenham sido identificados.

Clássico contra o Atlético de Madrid, no estádio Cívitas Metropolitano, em 18 de setembro de 2022: Denúncia foi feita pelos gritos racistas contra o brasileiro. O processo foi arquivado pelo Ministério Público do Ódio porque os responsáveis não foram identificados.

Jogo contra o Valladolid, no estádio José Zorrilla, em 30 de dezembro de 2022: Foram identificados 11 racistas contra os quais o Valladolid abriu um processo criminal, mas não há veredito.

No dia do jogo da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, em 26 de janeiro de 2023, uma bandeira e um boneco apareceram contra o jogador na ponte Valdebebas, em Madri. LaLiga apresentou uma denúncia ao Tribunal de Instrução nº 28, mas nenhum culpado foi identificado.

Jogo contra o Mallorca, no estádio Mallorca Son Moix, em 5 de fevereiro de 2023: Denúncia apresentada após insultos de um torcedor, que foi multado em 4.000 euros pela Comissão Estatal Antiviolência, além de ter de ficar um ano sem entrar no estádio do Mallorca.

Contra o Osasuna, no estádio Reyno de Navarra, em 18 de fevereiro de 2023: LaLiga denunciou perante a Justiça de Pamplona por cantos racistas, mas não há informação de que os culpados tenham sido identificados.

Duelo contra o Real Betis, no estádio Benito Villamarín, em 5 de março de 2023: A LaLiga apresentou uma denúncia aos Juizados de Instrução de Sevilha após insultos racistas contra Vinicius, mas não há informação de que os culpados tenham sido identificados.

Clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, em 19 de março de 2023: A LaLiga apresentou uma queixa aos tribunais de investigação do Barcelona por insultos racistas. Não há informação de que os culpados tenham sido identificados.