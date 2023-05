SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grupos que representam o movimento negro pretendem fazer atos de repúdio à discriminação racial sofrida pelo jogador brasileiro Vinicius Junior. A manifestação está prevista para ocorrer na sede do consulado espanhol em São Paulo, na tarde desta terça-feira (23), na região do Jardim América.

"Basta de racismo. O movimento negro aqui de SP estará em campo, mais uma vez, em solidariedade ao Vini. Ele não está sozinho", escreveu Luka Franca, representante do MNU (Movimento Negro Unificado).

Os atos racistas de torcedores do Valencia contra o atleta brasileiro têm gerado repercussão no Brasil e no mundo. Artistas como Ludmilla, Gilberto Gil e Taís Araújo e o presidente Lula (PT) prestaram solidariedade ao atacante do Real Madrid e cobraram medidas sérias.

As luzes do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), foram apagadas na noite desta segunda-feira (22) devido ao episódio. A ação liderada pelo Santuário Arquidiocesano foi coordenada pela CBF com o grupo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Em publicação nas redes sociais, Vinicius Junior agradeceu à manifestação de apoio.

A secretária no Itamaraty para a Europa e os Estados Unidos, Maria Luísa Escorel, conversou por telefone com a embaixadora da Espanha, Mar Fernández-Palacio, para transmitir a mensagem de desagrado do governo brasileiro frente a recorrência dos episódios de racismo.

Na Espanha, diante da repercussão mundial que o caso tomou, quase todos os partidos políticos, além do presidente Pedro Sánchez, vieram a público para condenar os atos e dizer que a nação não é racista. Ainda no domingo, Vinicius Junior afirmou que, "hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas".