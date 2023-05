SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em meio a imbróglio judicial, o Palmeiras informou nesta terça-feira (23) que o Passaporte, programa de venda de cadeiras do Allianz Parque pela Real Arenas ?empresa criada pela WTorre para administrar o estádio? passará a ter entrada por reconhecimento facial.

O Palmeiras informou que, a partir do jogo contra o Coritiba, a entrada dos torcedores, incluindo os do Passaporte, será exclusivamente por biometria facial. A partida será em 4 de junho, pelo Brasileiro.

O clube alegou resistência da WTorre para implementar a tecnologia. Com o sistema de reconhecimento facial, o Palmeiras visa combater o cambismo.

Atualmente, as entradas comercializadas pelo Palmeiras são 100% por reconhecimento facial. O clube implementou o sistema no início deste ano, englobando cada vez mais setores do estádio.

Os camarotes, porém, seguem fora do sistema de entrada por reconhecimento facial.

Procurada pelo UOL, a gestão do Allianz Parque ainda não se manifestou. Caso se posicione, o texto será atualizado.

**PALMEIRAS E WTORRE VIVEM TENSÃO JUDICIAL**

O clube estuda entrar com uma ação penal por apropriação indébita contra a Real Arenas. O Palmeiras teve uma vitória na Justiça em abril, com a ordem para receber pouco menos de R$ 128 milhões da administradora.

A construtora admite que deve esse valor, referente à participação que o clube tem em shows, eventos e outras propriedades comercializadas no seu estádio.

A Real Arenas não repassa nada ao Palmeiras desde meados de 2015. A briga judicial, porém, começou em 2017.

Extraoficialmente, a WTorre alega ao Palmeiras que atravessa dificuldades financeiras. A empresa tem seu nome ligado a reformas como a da Vila Belmiro, disputa pela concessão do Maracanã e construção do novo estádio da Ponte Preta.