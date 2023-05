SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo sabe que Paulinho não tem o mesmo vigor físico, mas quer recuperar uma versão do meio-campista que andava esquecida no Corinthians.

Luxemburgo voltou a utilizar Paulinho como volante na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo, pelo Brasileirão.

Paulinho vinha jogando mais como meia, perto do gol. Luxa entende que o jogador rende mais como volante, vindo de trás.

O treinador entende que Paulinho tem limitações físicas, porém, crê que ele pode criar atalhos em campo para preencher espaço sem precisar correr sempre atrás dos adversários.

Vanderlei Luxemburgo entendeu que Paulinho foi um dos melhores diante do Flamengo e deve repetir a escalação dele como volante, chegando como surpresa, diante do Argentinos Juniors nesta quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores.

Luxemburgo mudou o esquema tático para o 4-4-2, com Fausto Vera e Paulinho pelo meio, Maycon e Adson abertos e Róger Guedes no ataque com Yuri Alberto. Essa foi a ideia para que Guedes não precise voltar tanto para marcar.

"Quando coloquei o Paulinho, todos ficaram desconfiados com ele de volante. Joguei com Rincón, que era meia-esquerda e virou volante. Paulinho fez partida brilhante, ocupou espaço, teve presença física", explicou Vanderlei Luxemburgo.

DECISÃO

O Corinthians está por um fio na Libertadores e precisa vencer o Argentinos Juniors, nesta quarta-feira (24), fora de casa para continuar vivo.

O Timão é o terceiro colocado do grupo, com três pontos, enquanto o Independiente Del Valle soma seis e o Argentinos Juniors tem sete. O Liverpool é o lanterna, com um.

O Corinthians estará praticamente eliminado se perder para o Argentinos e o Del Valle derrotar o Liverpool no Uruguai. Se cair na Libertadores, o Timão vai para a Sul-Americana caso fique em terceiro do grupo.