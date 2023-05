SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James deixou seu futuro em aberto na NBA após a derrota de segunda-feira (22) para o Denver Nuggets, que tirou os Lakers da corrida pelo título.

"Não é divertido não poder chegar à final. Vamos ver o acontece no futuro. Tenho muito em que pensar, para ser honesto. Apenas comigo, avançando no jogo de basquete, tenho muito em que pensar", disse em coletiva de imprensa".

A declaração de LeBron James chamou a atenção da reportagem da ESPN americana. O canal conversou com ele após a coletiva pediu explicações sobre a declaração.

"Quando você diz que tem que pensar sobre as coisas, o que podemos entender sobre isso?", disse o repórter.

"Se eu quero continuar a jogar", afirmou James.

"No próximo ano?".

"Sim".

"Você pode ir embora?"

"Tenho que pensar sobre isso", concluiu King James.

O Lakers perdeu o quarto jogo seguido para o Denver Nuggets e foi varrido na final da Conferência Oeste. A partida acabou 113 a 111, e o Nuggets se classificou pela primeira vez às Finais da NBA.

Lebron James marcou 40 pontos, pegou dez rebotes e fez nove assistências sem descansar um só minuto no banco, mas errou a última bola do jogo, em uma tentativa desesperada de levar a partida para a prorrogação.

O astro tem mais dois anos de contrato com os Lakers, restando 97 milhões de dólares (cerca de R$ 484 milhões na cotação atual) para receber no período -ele tem a opção do jogador no segundo ano.

Aos 38 anos, LeBron jogou lesionado os 17 jogos de pós-temporada. Ele não descartou passar por uma cirurgia.

"Vou fazer uma ressonância magnética e ver como o tendão cicatrizou ou não e partir daí. Veremos o que acontece. Obviamente, eu sabia que tinha que lidar com isso e lidar com a dor ou lidar com não poder ser o eu mesmo de antes da lesão, mas não havia nada que me fizesse sentir que não conseguiria alcançar à linha de chegada", acrescentou LeBron à ESPN.