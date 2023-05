SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leticia Bufoni revelou que não disputará as Olimpíadas de Paris em 2024. A skatista disse que ficar fora do evento foi uma das decisões mais difíceis da carreira.

Ela pretende se dedicar aos seus projetos pessoais, como seu canal no YouTube, desafios acrobáticos e levar o esporte para comunidades carentes.

"Então, se eu decidir entrar nessa corrida, eu vou precisar deixar todos meus projetos de lado. Então, eu acredito que não é o meu momento, e quero focar nesses projetos", declarou Leticia Bufoni para a ESPN.

Leticia afirmou que o Brasil está bem representado com Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa e Rayssa Leal. Nas Olimpíadas, cada país pode ter três representantes por modalidade - street e park.

A classificação segue o ranking mundial e a atleta não tem nenhum ponto, já que não participou dos eventos pré-olimpicos que aconteceram.

A atleta não disputa uma competição oficial desde julho de 2022, quando disputou o X-Games de San Diego.

"Na minha cabeça, estava tudo certo que eu ia. Porém, ter ficado esse momento fora e ter focado nos meus projetos, começou a despertar algo em mim do tipo: posso fazer algo muito bacana pelo skate sem ser competição", afirmou Leticia Bufoni para a ESPN

Apesar de não competir, a skatista já disse que estará em Paris. "Vai ser incrível estar do outro lado, assistir as meninas de fora. Foram 20 anos da minha vida que eu estive do lado de dentro."