SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e da Justiça se reunirão na quarta-feira (24) com o fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, para dar início às discussões com a sociedade civil sobre a criação de ações para combater o racismo no esporte.

A iniciativa se dá na esteira do mais recente ataque promovido contra o jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid. O episódio ocorreu no domingo (21), durante uma partida pelo Campeonato Espanhol.

Juntos, os três ministérios formam um grupo interministerial recém-criado para enfrentar o tema.

O colegiado buscará propor políticas e programas que promovam a inclusão da população negra nos esportes e dialogar com a sociedade para erradicar o racismo no segmento, entre outras metas.

Na reunião que será realizada com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, a ideia é discutir ações voltadas à comunicação e ao acesso à Justiça, além de estratégias de atuação internacional.

A atuação do grupo interministerial se dá no âmbito de um programa voltado para atletas no Brasil e no exterior e que foi anunciado no mês passado pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A criação do projeto já havia sido motivada por episódios envolvendo o jogador do Real Madrid.

Em postagens nas redes, Vini Jr. destacou que os ataques que sofre não são isolados e questionou a razão de infratores e clubes não serem punidos --o episódio de domingo foi pelo menos a 10ª vez em que o brasileiro foi vítima de algo do tipo desde que começou a atuar no Campeonato Espanhol.

O Real Madrid apresentou uma queixa de crime de ódio e o presidente do clube, Florentino Pérez, prometeu "ir às últimas consequências para defender" Vini.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, pediu providências às autoridades espanholas, e a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), disse que os governos dos dois países acionaram o Ministério Público espanhol para que o órgão investigue La Liga.