SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Mayke ganhou espaço no Palmeiras após lesão de Marcos Rocha e confia na qualidade do elenco alviverde para enfrentar a maratona de jogos que se apresenta. Nesta quarta-feira (24), o time paulista encara o Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), fora de casa, pela Copa Libertadores.

Mayke acredita que ter um "elenco bom e qualificado" ajuda o Palmeiras e enfrentar a sequência de partidas. Em entrevista à Betfair, ele afirmou que "todo jogador do nosso grupo é importante e todos sabemos disso".

O camisa 12 também projetou o duelo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras é o vice-líder do Grupo C, com seis pontos. O Bolívar, com mesma pontuação e melhor saldo de gols, lidera a chave.

O Palmeiras está invicto há 13 jogos. São nove vitórias e quatro empates entre jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

"Temos um elenco bom e qualificado para enfrentarmos esse tipo de sequência na temporada. Todo jogador do nosso grupo é importante e todos sabemos disso. A oportunidade pode aparecer a qualquer momento e, por isso, estamos sempre preparados e motivados, independentemente da competição que vem pela frente", afirmou o lateral.

Para o duelo desta quarta, Mayke prevê dificuldade: "Eu acredito que o passado não entra no jogo. Quando o juiz apita, é uma história nova e diferente. A equipe atual do Cerro Porteño é muito boa, foi muito difícil o jogo no Morumbi. Esperamos fazer uma boa partida no Paraguai, sabendo da dificuldade que vamos encontrar, para encaminharmos a nossa vaga nas oitavas de final da Libertadores novamente."

O Palmeiras venceu o Cerro por 2 a 1, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois de sair atrás no placar, o triunfo só foi conquistado na metade do segundo tempo.