SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo usou um time recheado de jovens na Venezuela, derrotou o Puerto Cabello por 2 a 0, nesta terça-feira (23), mesmo com sustos e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. É o 11° jogo de invencibilidade dos brasileiros.

O resultado fez a equipe de Dorival Júnior disparar na liderança do Grupo D com dez pontos. Os mandantes, por outro lado, estão zerados e amargam a lanterna. Tigre e Tolima, que completam a chave, ainda jogam nesta quarta.

O 1° tempo teve o São Paulo bastante à vontade e abrindo o placar com Rato em cobrança de falta. O Puerto Cabello, em um de seus poucos ataques, acertou a trave de Rafael pouco antes de ser vazado.

Na 2ª etapa, os donos da casa chegaram a assustar em cruzamentos, mas os visitantes cadenciaram o ritmo, usaram titulares habituais e ainda marcaram com Alisson, em contra-ataque, nos acréscimos.

Os paulistas voltam a campo pela Sul-Americana no dia 8 de junho, quando encaram o Tolima em casa. Os venezuelanos, por outro lado, jogam dois dias antes contra o Tigre.

GOLS E DESTAQUES

Ataque contra defesa. Mesmo atuando longe de casa, o São Paulo iniciou a partida em cima do adversário, que praticamente abdicou da bola e apostou em contra-ataques ao se defender em uma linha de cinco homens. A falta de espaços, no entanto, dificultou as investidas dos visitantes nos minutos iniciais, e a primeira grande chance surgiu só aos 17 minutos, quando Wellington Rato testou o goleiro Romero em chute de fora da área.

Trave salva Rafael. O susto acordou o Puerto Cabello, que respondeu logo depois depois e empolgou os torcedores presentes ao acanhado estádio Misael Delgado: Lugo, da entrada da área, arriscou de perna esquerda e viu a bola desviar levemente na zaga antes de carimbar na trave da meta brasileira.

Rato capricha em falta e marca. O São Paulo retomou o controle do jogo e abriu o placar quando Juan, após receber passe de Rodriguinho, foi derrubado a poucos passos da área. Rato, com muita categoria, cobrou a falta, estufou as redes - com uma ajudinha do goleirão - e fez o 1 a 0. Foi a primeira vez desde o fim de 2021 que o time marcou desta maneira.

Puerto Cabello assusta duas vezes. O time venezuelano voltou do intervalo disposto a mudar o panorama da 1ª etapa... e conseguiu. Em cinco minutos, a equipe de Noel Sanvicente chegou duas vezes à meta paulista: primeiro, em cruzamento que acabou em impedimento, e depois em cabeçada de Lugo - que só não acabou em gol porque Diego Costa afastou já em cima da linha. Danny Pérez também tentou, mas errou o alvo.

Titulares habituais são acionados. Diante da melhora dos mandantes, Dorival mexeu em seu time duas vezes, colocando Pablo Maia, Calleri e Luciano em campo nos lugares de Luan, Rato e Marcos Paulo. Os ataques, no entanto, continuaram e fizeram a defesa brasileira trabalhar.

Alisson define vitória. Em meio ao desespero do Puerto Cabello para empatar - com direito a goleiro na área em cobrança de escanteio -, o São Paulo liquidou o resultado com Alisson. O meio-campista, que havia substituído Rodriguinho, aproveitou contra-ataque puxado por Luciano e superou Romero em chute colocado: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

PUERTO CABELLO 0x2 SÃO PAULO

PUERTO CABELLO

Romero; Rivero, Peraza, Kevin de la Hoz (Montero), Osio e Granados; Lugo (Figueroa), Colina (Zuma) e Ayine (Cedeño); Danny Perez e Hernández (Stephens). T.: Noel Sanvicente

SÃO PAULO

Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Luan (Pablo Maia), Michel Araújo, Rodriguinho (Alisson) e Wellington Rato (Calleri); Marcos Paulo (Luciano) e Juan (Gabriel Neves). T.: Dorival Júnior

Estádio: Misael Delgado, em Carabobo (VEN)

Juiz: Bryan Loyaza (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Roberto Sanchez (EQU)

Cartões amarelos: Danny Pérez (PUE); Alan Franco, Marcos Paulo, Pablo Maia, Raí Ramos (SPO)

Gols: Wellington Rato (SPO), aos 27 min do 1° tempo; Alisson (SPO), aos 48 min do 2° tempo