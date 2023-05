SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Vinícius Júnior não estará em campo no jogo do Real Madrid desta quarta-feira (24), mesmo após ter o cartão vermelho contra o Valencia anulado pela federação espanhola.

Vini Jr. tem incômodo no joelho. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti revelou que o brasileiro ficou fora do treino desta terça (23) por um 'pequeno incômodo no joelho'.

O clube merengue informou em comunicado que Vini Jr e o atacante Mariano Díaz trabalharam apenas nas instalações internas durante a atividade.

O Real quer tornar o jogo de hoje contra o Rayo Vallecano um ato de reparação pelos insultos racistas recebidos pelo brasileiro ao longo da temporada. A informação é do jornal espanhol As.

Florentino Pérez, presidente do clube, e a torcida merengue organizaram uma manifestação. No minuto 20, número que Vini Jr veste, os torcedores cantarão o nome do jogador e palavras de ordem contra a intolerância.

CARTÃO VERMELHO ANULADO

A federação espanhola anulou o cartão vermelho para Vinicius Júnior na partida contra o Valencia, que aconteceu no último domingo (21), após ataques racistas ao brasileiro. O órgão aceitou as alegações do Real Madrid, que condenou a atitude de Ignacio Iglesias Villanueva ? VAR do jogo do fim de semana ?e apresentou documentos com provas sobre diferentes ataques a Vini.