Precisando da vitória para não se distanciar do G6, o Tupi enfrenta o Boa Esporte nesta quarta (24) às 15h no Campo da UFJF em Juiz de Fora. A partida será de portões fechados, sem presença da torcida.

Wesley Assis, que comanda pela primeira vez a equipe após a saída de Flávio Tinoco, falou sobre esse momento em sua carreira. "Pra mim, com certeza, é uma oportunidade da vida, é uma oportunidade que eu sempre esperei e que sempre sonhei, com um clube que eu tenho identificação. Lógico que eu não queria que essa oportunidade chegasse através do insucesso de ninguém e venho sempre buscando o meu espaço com muito trabalho e pés no chão, esperando o meu momento e ele chegou. Agora é a hora de retribuir a confiança da diretoria, dos jogadores e da torcida com muito trabalho, dedicação e emprenho. Isso não vai faltar e quem me conhece sabe que isso está carregado no meu DNA", relatou Assis.

Sobre o decorrer do campeonato, Wesley comenta. "O torcedor pode esperar por uma equipe que vai lutar muito para tentar reverter a situação, sabemos que ela é delicada e temos consciência que temos total condições de dar a volta por cima, mas isso é fruto do que produzimos no dia a dia de trabalho e ele vai devolver pra gente essa condição de estar melhor colocado na tabela, com uma pontuação digna do tamanho do Tupi".

Para o site oficial do galo carijó, Wesley fala sobre a partida. "“Um jogo muito difícil, contra um grande adversário, mas jogamos na nossa casa, e a gente precisa reagir na competição. Sabemos que o tempo é curto de trabalho, mas ao mesmo tempo conseguimos aproveitar o que foi feito anteriormente e realizando ajustes pontuais dentro do que pensamos ser mais importante. Os atletas estão muito motivados, foram três dias de treinamentos muito bons e a gente está muito confiante na equipe e na resposta que eles podem nos dar, finalizou o treinador.

O Tupi ocupa a 10ª colocação da competição com 5 pontos, uma vitória, dois empates e uma derrota. Já o Boa Esporte está em 2º lugar com 10 pontos com três vitórias, um empate e uma derrota.

FICHA TÉCNICA

TUPI



Pedro, Adson, Lucas Straub, Roberto Júnior, Romário, Elder, Léo Reis, Gean Miller, Jonathan Chula, Felipe Araújo, Daniel Reis. Técnico: Wesley Assis.

BOA ESPORTE

André Junio, Thomas Ben-Hur, Jean Carlos, Nuno Boing, Gabriel, Pedrinho, Wagner, Ruan Pablo, Léo Muchacho, Joilson, Lucas Mineiro. Técnico: Nedo Xavier.

Árbitro: José Alfredo Filho

Árbitro Assistente 1: Pablo Almeida Costa

Árbitro Assistente 2: Gabriel Luis Santos

Quarto Árbitro: Márcio Tavares da Silva

Local: Campo UFJF/Juiz de Fora

Hora: 15h

Tags:

Boa esporte | campeonato mineiro | Esporte | Tupi