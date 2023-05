SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Revelado pelo Flamengo, o atacante Vinicius Junior transferiu-se em 2018, aos 18 anos, para a Europa. Desde sua chegada, foi criticado pelo alto valor de seu passe e por não ter correspondido às expectativas no início de sua passagem pelo Real Madrid.

Nos últimos anos, especialmente sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, Vinicius ascendeu à titularidade do Real Madrid, foi decisivo em conquistas do clube e tornou-se uma das principais estrelas do clube.

Desde 2021, no entanto, Vinicius sofre ataques racistas de torcidas adversárias e até mesmo da imprensa espanhola. Entenda o que aconteceu na partida contra o Valencia, no último domingo (21), suas repercussões e todo o histórico de racismo contra o brasileiro na Espanha.

**O QUE ACONTECEU?**

Vinicius Junior, 22, atacante brasileiro do Real Madrid, estava em campo em partida contra o Valencia, no estádio Mestalla, pela 35ª rodada de LaLiga, o Campeonato Espanhol.

Aos 62 minutos, a transmissão da ESPN já registrava a recorrência de cantos racistas contra Vinicius durante a disputa. Em vídeo disponível no YouTube, ouve-se a palavra "mono", macaco, em espanhol, sendo entoada repetidas vezes pela torcida.

Aos 72 minutos de partida, Vinicius se dirige à arquibancada atrás do gol para confrontar torcedores que proferiam insultos e faziam gestos racistas.

Rapidamente, o capitão espanhol Gayà, do Valencia, e o zagueiro alemão Rudiger, do Real Madrid, tentam puxar Vinicius e impedi-lo de confrontar a torcida.

Indignado, Vinicius chama o juiz para conversar e discute com jogadores do Valencia, que tentam desencorajá-lo. O árbitro discute com o atacante.

Vinicius então dirige-se ao italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Em entrevista coletiva, o comandante contou que perguntava a Vinicius se o ponta-esquerda preferiria sair da partida.

Enquanto isso, o árbitro conversa com o técnico espanhol do Valencia, Rubén Baraja, e o delegado da partida. O goleiro belga Courtois, o zagueiro brasileiro Éder Militão e o técnico do Real Madrid também discutem. A torcida volta a entoar insultos racistas.

**POR QUE VINICIUS JUNIOR FOI EXPULSO?**

Mais tarde, aos 93 minutos de partida, começa uma confusão após uma cobrança de falta do Real Madrid.

Perto da linha de fundo, o meia norte-americano Yunus Musah, do Valencia, segura a bola para atrasar a cobrança de escanteio do Real Madrid.

O merengue Antonio Rudiger, então, confronta o jogador, tentando tirar a bola de suas mãos, e o derruba. Imediatamente, Vinicius corre até Musah e discute com o meia, que ainda está no chão.

A partir daí, jogadores do Valencia partem para cima de Vinicius, especialmente o goleiro Mamardashvil, que sai em disparada. Ambos os times entram no bolo, cercando o atacante brasileiro. Neste momento, o atacante espanhol Hugo Duro aplica um mata-leão, golpe de estrangulamento conhecido também como gravata.

O espanhol mantém o golpe por oito segundos. Quando Vinicius consegue desvencilhar-se, atinge Hugo no rosto com o antebraço direito. O jogador do Valencia cai no chão. A princípio, o juiz decidiu punir o goleiro Mamardashvil e Vinicius com o cartão amarelo.

Então, o VAR interfere e sugere a revisão do lance na cabine de vídeo. O trecho selecionado pelo árbitro de vídeo e exibido para o juiz em campo mostra somente a agressão de Vinicius, desconsiderando o mata-leão do atacante do Valencia.

Assim, o cartão amarelo é cancelado e substituído pela expulsão do brasileiro. Hugo Duro passa impune. Na saída de campo, Vinicius é escoltado pelo zagueiro Rudiger e pelo goleiro Courtois, que tentam apressar o colega de time.

O lateral Lucas Vázquez abraça o atacante, conversa com ele e o acompanha até a linha lateral. Quando se aproximava da saída, Vinicius ironiza a decisão da arbitragem com aplausos, sinaliza o número dois com os dedos e faz gestos de queda em direção à torcida.

Os sinais são uma provocação à equipe do Valencia, que corre perigo de rebaixamento nesta edição do Campeonato Espanhol, a cinco pontos da zona de degola após a 35ª rodada.

Imediatamente, reservas do Valencia partem para cima de Vinicius, formando outro bolo. Com a saída e o fim da confusão, aos 98 minutos, o jogo volta a ser disputado, e termina em 1 a 0 para o time da Catalunha.

**OUTROS CASOS DE RACISMO CONTRA VINICIUS**

O primeiro caso registrado em campo aconteceu em um confronto entre Real Madrid e Barcelona, em 24 de outubro de 2021, no Camp Nou, casa do time catalão. Na ocasião, um torcedor fez insultos racistas a Vinicius, que respondeu apontando para o placar da partida: os merengues venciam por 1 a 0.

Desde então, outros nove casos foram registrados, envolvendo a torcida de equipes como Mallorca (duas vezes), Atlético Madrid (duas vezes), Valladolid, Osasuna, Real Betis, outro incidente com a torcida do Barcelona e o mais recente, com o Valencia.

Nas redes sociais, Vinicius publicou um compilado de cenas dos ataques.

Mas os insultos não aconteceram somente nos estádios. Em setembro de 2022, Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, disse em debate El Chiringuito de Jugones, um programa esportivo popular da TV espanhola, que Vinicius Junior deveria deixar de "hacer el mono", expressão que pode ser traduzida como "fazer macaquice".

"Você tem que respeitar o adversário. Quando marca um gol, se quiser sambar, vá para o Sambódromo, no Brasil. Aqui, você deve respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice", disse Bravo.

A declaração foi dada pouco antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, durante a qual foram registradas imagens de torcedores chamando Vinicius de macaco, nos arredores do estádio, antes da partida.

Na ocasião, o Real Madrid venceu por 2 a 1, fora de casa, com gol do brasileiro Rodrygo, que aproveitou para sambar com Vinicius durante a comemoração.

**QUEM É GABRIEL PAULISTA?**

Gabriel Paulista é um zagueiro brasileiro que atua pelo Valencia. Logo após os ataques contra Vinicius, Gabriel fez postagens em suas redes sociais enaltecendo a torcida do clube e defendendo-a da acusação de racismo.

A alegação do zagueiro é a mesma do clube, de seu técnico e de parte da empresa espanhola: a torcida teria gritado "tonto" ao invés de "mono".

Esta não é o primeiro confronto de Gabriel e Vinicius. Na partida entre Real Madrid e Valencia pelo primeiro turno de LaLiga, no Santiago Bernabéu, Gabriel deu um pontapé violento em Vinicius e foi expulso com o cartão vermelho direto.

O zagueiro não participou da partida de domingo porque estava suspenso novamente, desta vez, por uma expulsão contra o Celta de Vigo, no jogo anterior.

**QUEM É JAVIER TEBAS?**

Javier Tebas Mendrano é o presidente da LaLiga desde 2013. Nascido na Costa Rica, é naturalizado espanhol. Seu nome repercutiu nos últimos dias devido a sua resposta a Vinicius Junior, no Twitter, sobre o caso de racismo.

"Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é e o que pode fazer LaLiga em casos de racismo, tentamos explicar, mas você não se apresentou em nenhuma das datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar LaLiga, é necessário que se informe adequadamente. Não se deixe manipular e assegure-se de entender bem as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", publicou o dirigente, junto com um vídeo antigo em que Vinicius elogia LaLiga.

Vinicius respondeu. "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", tuitou o atacante.