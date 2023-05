SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com diversas homenagens a Vinicius Jr, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Benzema marcou para os merengues no primeiro tempo, e Rául de Tomás, aos 39min da segunda etapa, deixou tudo igual. Rodrygo aos 43min da etapa final, garantiu a vitória merengue

A partida contou com apoio a Vini Jr após caso de racismo no último fim de semana. O brasileiro, com um incômodo no joelho, acompanhou a partida das tribunas, ao lado do presidente Florentino Pérez.

Jogadores vestiram a 20 do brasileiro, faixa decorou a arquibancada e a torcida puxou aplausos. Todas as manifestações aconteceram entre o pré-jogo e o fim do primeiro tempo.

AS HOMENAGENS

Jogadores do Real Madrid entraram com a camisa de Vini Jr. Titulares e reservas se uniram no gramado para tirar a foto do jogo. Uma faixa foi estendida nas arquibancadas do Bernabéu. "Todos somos Vinícius, basta já", foi a frase escolhida.

Mesmo sem jogar, Vinicius esteve no Santiago Bernabéu. Ele acompanhou as homenagens da beira do gramado e assistiu ao jogo ao lado do presidente Florentino Pérez.

Os torcedores presentes puxaram salva de palmas no minuto 20. Enquanto a bola rolava, os adeptos aplaudiram o brasileiro, que se levantou e agradeceu.

As ações da La Liga foram respeitadas. Os capitães usaram faixa de combate ao racismo, os jogadores estenderam um banner e a tarja "Juntos contra o racismo" apareceu ao lado do placar da transmissão.

O JOGO

O Rayo Vallecano pressionou o time merengue, mas pouco ameaçou Courtois. Os donos da casa tentavam no contra-ataque, mas chegaram ao gol após uma bola ao chão no campo do Rayo. Valverde tocou para Benzema, que invadiu a área e mandou para o fundo da rede. Enquanto Vini aplaudia o francês, os jogadores do Vallecano reclamavam com a arbitragem.

Ancelotti ajustou o time na segunda etapa, que passou a controlar a partida. Sem maiores aspirações no campeonato, os merengues trocaram passes e diminuíram o ritmo. Mesmo assim, tiveram chances de sair com um placar mais elástico.

O Real Madrid dominou a segunda etapa, mas não matou o jogo e viu Raúl de Tomás empatar aos 39 minutos do segundo tempo. Rodrygo, aos 43 da etapa final, aproveitou roubada de Tino Kross para garantir o triunfo merengue.