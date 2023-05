SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Piton, lateral do Vasco, pode ser o próximo brasileiro a defender a seleção da Itália. O clube carioca informou nesta quarta-feira (24) que o jogador foi pré-convocado pela seleção italiana, que disputa o Final Four da Liga das Nações da Uefa, na Holanda.

A semifinal contra a Espanha será disputada no dia 15 de junho, e uma possível final ou decisão de terceiro lugar no dia 18.

O defensor tem dupla nacionalidade e por isso virou alvo do técnico Roberto Mancini.

Piton faz boa temporada pelo Vasco. Ele é o líder de assistências da equipe na temporada, com cinco, e tem um gol marcado.

Na semana passada, o jornal italiano Repubblica publicou o interesse do Genoa em Piton. O clube italiano também pertence a 777 Partners, que controla o futebol do Vasco, e subiu para a elite italiana. Com isso, vai ao mercado da bola atrás de reforços.