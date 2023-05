SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior viveu uma tarde de homenagens nesta quarta-feira (24), na vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

Em suas redes sociais, Vini Jr agradeceu aos torcedores presentes no Santiago Bernabéu por todo o apoio e homenagens feitas a ele desde o caso de racismo sofrido na partida contra o Valencia.

Com uma foto dentro do gramado, e acenando para a arquibancada, ele escreveu: "Los amo!!! Gracias, gracias y gracias" (Os amo!!! Obrigado, obrigado e obrigado).

Fora do confronto, Vini Jr pôde acompanhar as manifestações de carinho antes de ir à tribuna e assistir ao jogo ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

AS HOMENAGENS

Mensagens estampadas em faixas e cartazes foram levadas pela torcida três dias depois de o brasileiro ter sido novamente vítima de racismo na Espanha.

A torcida do Real Madrid estendeu uma faixa com a frase: "Somos todos Vinícius. Basta já".

Já os jogadores de ambos os times posaram para a foto oficial da partida segurando outra faixa que dizia: "Racistas fora do futebol".

Os companheiros de Vini Jr no Real Madrid foram para o gramado com o número 20, o utilizado pelo brasileiro, estampado nas costas, assim como o nome do jogador.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, o estádio parou para aplaudir o jogador, que se levantou e agradeceu todo o carinho.