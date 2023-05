SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos teve o zagueiro Joaquim expulso no primeiro tempo e levou a virada do Audax Italiano, perdendo por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em jogo no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Os gols foram marcados por Camacho, para o Santos e Gonzalo Sosa, duas vezes, para o Audax.

A expulsão de Joaquim foi determinante para a derrota santista. O Peixe fazia uma boa partida e se desestabilizou após a baixa na zaga.

O Santos não perdia havia quatro jogos. No entanto, pela Sul-Americana, só venceu na estreia e soma 4 pontos, em terceiro lugar do grupo E e agora vê a classificação mais distante.

O Audax chegou aos sete pontos na Sula e ainda tem chances de brigar pela ponta da tabela com o Newell's Old Boys. São três pontos na frente do Peixe.

O JOGO

Jogo começa com lance preocupante, em choque de cabeças entre Messias e Gonzalo Ríos. O jogador da casa levou a pior e foi levado à ambulância após sair de campo. Foram quase cinco minutos de atendimento.

Santos foi mais perigoso no primeiro tempo. Mesmo fora de casa, foi o Peixe quem ameaçou mais a meta adversária. Já o Audax fez João Paulo trabalhar uma vez apenas.

Joaquim deixa Santos com um a menos, com dois amarelos em dois minutos. No finzinho do primeiro tempo, o zagueiro entrou na pilha e com uma cotovelada em Sosa, levou o segundo amarelo.

O Peixe sentiu a pressão e levou o empate. O clima esquentou para o Santos e, logo em seguida da expulsão de Joaquim, veio o gol do Audax. o goleiro João Paulo ainda levou amarelo, por reclamação acintosa.

Com vantagem numérica, Audax chegou ao empate no começo do segundo tempo. Apesar do Santos ainda arriscar contra-ataques para equilibrar o jogo, os chilenos não demoraram a marcar.

Na frente no placar, o Audax administrou a partida e não sofreu mais com as tentativas do Santos.

GOLS E LANCES

Camacho abriu o placar para o Santos aos 20 do primeiro tempo. Em jogada controlada pelo Peixe, Ruiz recebeu enfiada pela direita e, mesmo desequilibrado, conseguiu cruzar para Camacho mandar de primeira para o fundo do gol.

Alison perdeu boa chance aos 22. O Santos chegou de novo, logo em seguida, com Alison recebendo livre, mas sem conseguir chutar forte no gol de Ahumada.

Audax quase chegou ao empate aos 25. Em cruzamento de Riveros pela esquerda, Hanchen cabeceou com perigo, mas João Paulo fez boa defesa. No rebote, o próprio Riveros chutou e mandou na rede, pelo lado de fora.

Aos 34, Deivid Washington mandou por cima do gol em boa chegada. Em troca rápida de passes, Deivid recebeu na direita e, ao invés de aproveitar o espaço e entrar mais na área, optou pelo chute e mandou por cima do gol.

Audax empatou aos 49 do primeiro tempo. Em falta cobrada em frente à área, a bola foi alçada e Gonzalo Sosa cabeceia para trás, deixando João Paulo pregado no chão, sem reação.

Aos 9 do segundo tempo, o Audax chegou à virada. Pela direita, Rojas recebeu, dominou, pensou e teve espaço para cruzar na cabeça de Sosa, para o gol.

FICHA TÉCNICA

Audax Italiano 2 x 1 Santos

AUDAX ITALIANO

Ahumada; Oliver Rojas, Labrín, Sebastián Pereira, Cereceda, Marcelo Diaz (Bosso); Juárez, Hachen, Gonzalo Ríos (Nicolás Fernández), Riveros (Michael Fuentes), Gonzalo Sosa. T.: Luca Marcogiuseppe

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Alison (Maicon), Camacho (Ivonei) e Daniel Ruiz; Ângelo (Lucas Barbosa), Deivid Washington (Wesley Patati). T.: Odair Hellmann

Estádio: El Teniente, Rancagua, Chile.

Juiz: Christian Ferreyra.

Cartão Amarelo: Nicolas Fernández, Gonzalo Sosa (Audax); Joaquim, João Paulo (Santos)

Cartão Vermelho: Joaquim (Santos), aos 46 do primeiro tempo.

Gols: Camacho, aos 20min do primeiro tempo (Santos); Sosa, aos 49min do primeiro tempo e aos 9min do segundo tempo (Audax)