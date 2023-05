RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo empatou com o Ñublense por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Gabigol anotou gol do Flamengo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele marcou seu segundo tento no torneio. Henríquez igualou para o time chileno, aos 28 minutos da segunda etapa.

O Flamengo chegou aos cinco pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo A, mas perdeu a chance de ficar mais confortável na tabela. O clube brasileiro tem a metade da pontuação do Racing e é seguido de perto por Ñublense, com quatro pontos, e por Aucas, com três.

O Rubro-Negro volta a campo pela Libertadores em 8 de junho para enfrentar o Racing, no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. Aucas e Nublense se enfrentam no dia anterior, no Equador.

O JOGO

O Fla comandou a partida no primeiro tempo, mas não contou com atuação inspirada. A equipe controlou a posse e envolveu o adversário, só que sofria com falta de objetividade no ataque.

Gabigol acertou um chute fulminante e marcou em sua primeira e única finalização. O Rubro-Negro chutou ao gol adversário somente três vezes durante todo o jogo.

O Ñublense, que pouco criava, passou a pressionar os brasileiros após o intervalo. O Flamengo diminuiu o ritmo e tentou controlar a vantagem, tendo inclusive desperdiçado oportunidades para ampliar o marcador.

Henríquez saiu do banco de reservas e empatou em jogada individual. Foi o terceiro jogo do Flamengo sofrendo gols na Libertadores -só havia passado ileso na vitória por 2 a 0 sobre o adversário chileno, na segunda rodada.

A partida marcou as estreias dos laterais Filipe Luis e Varela com Jorge Sampaoli. A dupla ainda não havia atuado com o treinador argentino.

GOLS E DESTAQUES

1x0. Aos 34 minutos de jogo, David Luiz lançou da defesa e Gerson ajeitou de peito para Pedro, mas a bola foi desviou no caminho. Gabigol aproveitou a sobra e, de fora da área, acertou um chute rasteiro cruzado. O goleiro ficou apenas olhando, imóvel.

Travessão. Aos 37min, Vidal bobeou na defesa, Rebolledo recuperou e acionou Oyarzo, que arriscou da lateral da área. A bola, no entanto, subiu demais e explodiu no travessão.

Cunha defende. Aos 18min do segundo tempo, Vilchês fez pivô e tocou para Henríquez, que mandou uma bomba de longe. O goleiro do Fla pulou no canto direito do gol para espalmar para escanteio

1x1. Aos 28min, o zaga do Fla tentou afastar uma bola, mas Henríquez conseguiu roubar na entrada da área. Ele avançou, aos trancos e barrancos, e bateu na saída de Cunha para deixar tudo igual.

Pedro erra. Aos 48min, Pedro saiu na cara do gol após um vacilo da defesa do Ñublense e tentou encobrir o goleiro, mas Pérez tocou na bola e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

Ñublense 1 x 1 Flamengo

FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela (Léo Pereira), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Gerson, Thiago Maia, Vidal (Pulgar); Cebolinha (Victor Hugo), Pedro e Gabigol. T.: Jorge Sampaoli

ÑUBLENSE

Pérez; Rebolledo (Vilches), Caroca, Cerezo, Campusano e Zalazar; Leiva (Provoste), Rivera (Jorge Henríquez), Reyes; Oyarzo (Aránguiz) e Rubio (Cordova). T.: Jaime Garcia

Estádio: Municipal de Concepción, em Concepción, no Chile

Juiz: Esteban Ostojick

Gols: Gabigol, aos 34min do primeiro tempo (Flamengo; Henríquez, aos 28min do segundo temo (Ñublense)

Cartões amarelos: Rivera, Reyes, Rubio (Ñublense); Vidal, Gerson, Victor Hugo (Flamengo)