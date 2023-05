A fase do Tupynabmbás não é boa e o sinal de alerta já está soando forte nos ouvidos dos dirigentes, jogadores e comissão técnica do clube. O time perdeu mais uma partida, dessa vez com um gol faltando um minuto para acabar o jogo, aos 49 do segundo tempo, ato digno de um roteiro de rebaixamento.

O Baeta enfrentou o Itabirito nesta quarta (24) no Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, em Itabirito. A equipe juiz-forana entrou em campo pressionada e precisando vencer para começar uma reação na competição e começou bem a partida, determinada em não deixar o time da casa jogar, que também não oferecia perigo. Na primeira etapa as equipes pouco criaram, diferente do segundo tempo.

Precisando da vitória o time da casa foi pra cima e pressionou o Tupynambás, com isso deixava espaços para a equipe juiz-forana, que desperdiçava boas chances. O Itabirito parou duas vezes em Juliano Chade, enquanto o Baeta chutava para fora suas melhores oportunidades, inclusive uma próxima ao fim da partida que tirou tinta da trave. O jogo estava caminhando para um empate e o quarto árbitro levantou a placa com mais 5 minutos de acréscimo. Aos 49 minutos, faltando um minuto para o fim da partida, a bola sobrou para Ramon, que sozinho ajeitou a pelota e chutou para o fundo da rede. Mais uma derrota para o Leão do Poço Rico que afunda de vez na última colocação do Campeonato Mineiro.

Ao fim da partida, o técnico Wanderley Tavares comentou. "Infelizmente é um momento que não tem muito o que falar, somente trabalhar. Quem viu o jogo, viu que foi uma partida muito equilibrada. Criamos uma estratégia para enfrentar a equipe do Itabirito que, em casa, é uma equipe muito forte. Faltando três minutos para o fim do jogo, tivemos a chance de matar, mas não fizemos o gol. Não tem o que falar, poderia falar mil coisas aqui, poderia falar do desempenho que foi melhor, mas o resultado não veio. Então é trabalhar e trabalhar, e enquanto tiver chance e a tabela permitir a gente vai buscar, até o final", comentou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ITABIRITO

Rodolfo, Patric, Brumati, Luizão (Pavani), Crecci, Caio, Pionteck (Dudu), Ferrerinha (Jefferson), Lucas Lima, Felipe Pará (Ramon), Wandinho (Toninho Paraíba). Técnico: Marcelo Caranhato

TUPYNAMBÁS

Juliano, Adson, Alex, Filipe Alves, Cássio, Mogango (Campestrini), Felipe Souza, PK (Gui Bernardes), Alisson (Jhon Jhon), Cordeiro (Marcelinho), Reis. Técnico: Wanderley Tavares

Gol: Ramon (Itabirito) 49' 2T

Cartões Amarelos: Mogango (Tupynambás) 34' 1T | Juliano Chade (Tupynambás) 38' 2T | Elias Ceará (Itabirito) 50' 2T | Ramon (Itabirito) 50' 2T

Árbitro: João Luiz Gomes Neto



Árbitro Assistente 1: Matheus Lana Morais Pacheco

Árbitro Assistente 2: Érica Mara da Silva Lopes

Quarto Árbitro: Esdras Henrique Gonçalves do Couto

Local: Estádio Coronel Afonso de Moura Castro/Itabirito

