O Tupi venceu o Boa Esporte por 1 a 0 na tarde desta quarta (24) no Campo da UFJF, que recebeu sua primeira partida oficial. De portões fechados, mas com a presença de várias pessoas, o Tupi conquistou os três pontos com gol de Felipe Araújo. Com a vitória o Galo Carijó encosta no G6 e embola de vez a tabela do campeonato.

O jogo começou movimentado e o Boa não se intimidou e partiu pra cima. Logo no começo da partida a equipe visitante marcou um gol que foi anulado pelo juiz por estar impedido. Pouco tempo depois o Tupi teve a chance de abrir o placar com um pênalti marcado em Jonathan Chula, que foi pra bola e bateu por cima do gol, desperdiçando a oportunidade fazer 1 a 0 na partida. O Tupi não lamentou por muito tempo e aos 14 minutos Élder cruzou na área e achou Felipe Araújo, que sozinho empurrou para o fundo da rede. A partida ficou truncada, com ambas as equipes não conseguindo criar chances claras de gol.

Já no segundo tempo o Tupi teve a chance de ampliar o placar após uma cobrança de falta de Gean Miller e mesmo com um a menos após a expulsão de Roberto Júnior a equipe juiz-forana não recuou. O Tupi chegou a criar boas jogadas enquanto o Boa Esporte não conseguia encaixar seu estilo de jogo. Nos minutos finais o time visitante pressionou muito e quase empatou a partida, mas o Tupi conseguiu segurar o placar.

No fim do jogo, o estreante do dia Wesley Assis analisou. "Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um adversário difícil. Nós estudamos o adversário e sabíamos que ele tem qualidade. Traçamos uma estratégia, os atletas executaram da melhor maneira possível e a entrega foi fantástica no jogo de hoje. Só posso parabenizar mesmo o que eles fizeram, nós tivemos coração e acho que daqui pra frente, esse jogo de hoje vai servir como um marco na nossa campanha, mas nós também sabemos que temos que ter o pé no chão, ganhamos o jogo, mas não podemos cochilar em uma campanha tão difícil como essa. Ficamos satisfeitos pela entrega de hoje, mas sabemos que tem muita coisa para melhorar", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

TUPI

Pedro, Adson, Lucas Straub, Roberto Júnior, Romário, Élder (Yann), Léo Reis, Gean Miller, Jonathan Chula (Fabinho), Felipe Araújo (Matheus Reis), Daniel Reis (Reydney e Bruno Cavalcanti). Técnico: Wesley Assis.

BOA ESPORTE

André Junio, Thomas Ben-Hur, Jean Carlos (João Victor Cabral), Nuno Boing, Gabriel, Pedrinho (João Duarte), Wagner (Nicolas), Ruan Pablo, Léo Muchacho, Joilson (Rafael Vinicius), Lucas Mineiro (Guilherme Carneiro). Técnico: Nedo Xavier.

Gol: Felipe Araújo (Tupi) 14' 1T

Cartões Amarelos: Jean Carlos (Boa) 10' 1T | Wesley Soares (Boa) 19' 1T | Roberto Júnior (Tuí) 2' 2T | Joilson (Boa) 10' 2T | Felipe Araújo (Tupi) 7' 2T | Romário (Tupi) 8' 2T | Pedrinho (Boa) 12' 2T | Thomas Ben-Hur (Boa) 15' 2T | Élder (Tupi) 30' 2T | Pedro (Tupi) 47' 2T | João Duarte (Boa) 49' 2T | Jonathan Chula (Tupi) 50' 2T | Matheus Reis (Tupi) 52'

Cartão Vermelho: Roberto Júnior (Tupi) 21' 2T

Árbitro: José Alfredo Filho

Árbitro Assistente 1: Pablo Almeida Costa

Árbitro Assistente 2: Gabriel Luis Santos

Quarto Árbitro: Márcio Tavares da Silva

Local: Campo UFJF/Juiz de Fora

Hora: 15h

Data: 24/05

Tags:

campeonato mineiro | Tupi