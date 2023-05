SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Karin Benzema precisou levar cinco pontos no pé após um pisão que sofreu durante a vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano, marcada por homenagens a Vini Jr.

O atacante francês ficou mancando desde o décimo minuto do jogo por conta do corte recorrente do pisão de um zagueiro do Rayo.

"Um adversário pisou no pé dele aos 10 minutos, mas como sempre ele não fala nada e joga o jogo todo com dores. Até consegue marcar! No final o médico deu cinco pontos nele", postou o empresário.

Mesmo assim, Benzema conseguiu abrir o placar e foi o responsável pelo primeiro gol do jogo, após receber de Valverde, invadir a área e finalizar.