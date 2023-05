SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Andrés Iniesta, 39, anunciou que não defenderá mais o Vissel Kobe, do Japão.

O meio-campista convocou uma entrevista coletiva para anunciar a saída do clube japonês. Ele chegou à equipe em 2018, após 16 temporadas no Barcelona.

O jogador deixou claro que quer continuar jogando. O meio-campista disse que tem "muita vontade de seguir competindo".

Poucos minutos com o atual treinador motivaram a saída. Iniesta citou as poucas chances que vem recebendo com Atsuhiro Miura. Na temporada 2023, o jogador espanhol entrou em campo em apenas cinco jogos, completando 85 minutos em campo.