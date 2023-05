SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rony comandou o Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (24), pela Libertadores, marcou uma vez e encerrou um longo jejum de 12 jogos sem marcar.

Após o duelo, o atacante revelou que teve uma conversa com Abel Ferreira às vésperas da partida e que recebeu apoio do treinador para dar fim ao incômodo período de "seca".

"Tive uma conversa com o professor, e ele me deixou tranquilo e falou que as coisas iriam acontecer no momento certo e na hora certa, que era só eu continuar lutando e sendo o guerreiro que eu vinha sendo dentro de campo. Hoje, eu fiz minha parte de me dedicar ao máximo dentro de campo, de correr pela equipe, lutar ali na frente", disse Rony à ESPN.

Em entrevista coletiva após a partida, Abel Ferreira também comentou sobre a conversa que teve com Rony na manhã antes do jogo.

"Ele trabalha muito a única coisa que eu lhe disse foi que, às vezes na nossa vida, andamos sempre à procura de desculpas quando as coisas não estão bem. É focar nossa atenção fora e não dentro de nós. Eu o chamei hoje de manhã e o perguntei se estava a fazer tudo. Ele estava fazendo tudo, disse para não se preocupar com tudo o que se passava. Falei para olhar para dentro, se fosse o Rony, não o rústico, mas o guerreiro, o gol ia aparecer de forma natural. Eu não quero o Rony rústico, quero o guerreiro. Ficamos felizes por ele", comentou Abel Ferreira.

O treinador português também destacou as características e opções que Rony oferece ao Palmeiras. Segundo ele, o atacante ajuda a 'esticar a equipe' durante os jogos contra um adversário que joga fechado.

"O Rony é claramente um centroavante de profundidade, é um jogador que estica a equipe. Nós, quando jogamos contra adversários que fecham, que têm pegada, precisamos ter jogadores na frente que corram para espaçar, seja para receber a bola se decidirmos meter uma bola mais longa ou para fazer esse movimento entrelinhas para não receber a bola, mas para abrir o adversário para podermos meter a bola no Veiga ou no Jhon Jhon para assistirmos os pontas."

APOIO DOS COMPANHEIROS

Não foi só Abel. Rony também recebeu apoio dos companheiros do Palmeiras para acabar com o jejum. O atacante destacou a importância da motivação dada pelos demais jogadores.

"No primeiro tempo, não aconteceu nada. No segundo, eu estava muito focado, cheguei no vestiário e vi meus companheiros falarem que ia dar, que ia fazer o gol. Isso é muito importante para um jogador. Graças a Deus, voltei para o segundo tempo mais ligado ainda para quando a oportunidade aparecesse,. Fico muito feliz de ter ajudado a equipe da melhor maneira possível", afirmou Rony.

Quem também comemorou o fim do jejum de Rony foi Artur. Autor dos outros dois gols do jogo -ambos com assistência de Rony-, ele se disse feliz pelo companheiro.

"Foi uma noite especial, que eu sempre sonhei com a camisa do Palmeiras. Gostaria de destacar o empenho da equipe, desde o primeiro minuto buscamos o gol. Muito feliz com o Rony também, que sabemos que é um cara trabalhador e que sempre está buscando nos ajudar. Ele foi muito feliz com dois passes e marcou um gol", falou Artur.

O JEJUM

Rony vinha de 12 jogos sem marcar gols. A última vez em que o atacante havia balançado a rede foi na partida contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, há mais de dois meses.

Desde então, Rony ajudou a equipe com uma assistência. Mesmo assim, o atacante foi mantido na equipe titular por Abel Ferreira desde que retornou de uma lesão no braço.