RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo teve mais uma queda de rendimento no segundo tempo e só empatou, nesta quarta-feira (24), com o Ñublense por 1 a 1. Assim, perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação na Libertadores.

Todos os quatro gols que o Rubro-Negro cedeu na atual edição do torneio saíram após o intervalo. Foram dois tentos do Aucas (ainda sob o comando de VP), um do Racing e outro no jogo de volta contra o Ñublense -o time só passou ileso na vitória por 2 a 0 sobre os chilenos, na segunda rodada.

Os "apagões" na segunda etapa custaram sete pontos ao Fla. A equipe estava vencendo o Aucas antes de levar a virada, além de ter sofrido o empate para Racing e Ñublense.

Nesta quarta (24), o Ñublense deixou tudo igual aos 28 minutos do segundo tempo, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos. Gabigol havia inaugurado o placar aos 34 minutos, e o clube dominou o adversário no primeiro tempo.

O Fla manteve a vice-liderança do grupo A, mas se vê incomodado na tabela pelos resultados. O clube brasileiro tem a metade da pontuação do Racing e é seguido de perto por Ñublense, com quatro, e Aucas, com três.

O Flamengo terminou o primeiro tempo com a vitória parcial nas primeiras quatro rodadas do torneio. No entanto, a equipe ainda não balançou a rede na segunda etapa.

Todos os cinco gols do time foram marcados justamente nos 45 minutos iniciais dos jogos. Com os tropeços, o rendimento do Fla após o intervalo vem se tornando problema recorrente na Libertadores.

Sampaoli atentou para a queda de intensidade durante o duelo contra o Ñublense. Ele lamentou os "dois pontos perdidos" no Chile após a atuação na etapa inicial.

O técnico ponderou que o time está sofrendo com problemas físicos. Com a maratona de jogos, Arrascaeta e Everton Ribeiro foram dois que não estiveram à disposição do comandante argentino na partida.

Porém, o Fla tem o Maracanã como trunfo para os dois jogos decisivos na Libertadores. A equipe joga em casa nos dois compromissos restantes da fase de grupos, contra Racing e Aucas nos dias 8 e 28 de junho, respectivamente.

"Tivemos um 1º tempo com muito domínio, no 2º caímos um pouco. Ñublense empatou e o time tentou, mas lamento o resultado porque vínhamos para ganhar o jogo. Dois pontos perdidos, viemos para ganhar, tentar definir a classificação rapidamente", disse Sampaoli, na coletiva