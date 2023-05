SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - José Luis Mendilibar, técnico do Sevilla, se irritou ao ser abordado sobre o tema racismo logo nas primeiras perguntas da entrevista coletiva que antecede o jogo contra o Real Madrid, neste sábado (27).

A entrevista foi dominada por questões relacionadas a racismo, já que o Sevilla será o primeiro time visitado pelo Real Madrid após o episódio envolvendo Vinícius Jr.

A primeira pergunta foi sobre como o Sevilla poderia "abstrair de tudo que pode cercar o duelo". Ele respondeu que "só pensa em esporte".

Em seguida, ele foi perguntado se enviaria mensagens de calma aos torcedores. "Que seja encarado como mais um jogo. Não precisa enlouquecer. O Real Madrid está chegando, ninguém mais", respondeu.

Na terceira, a pergunta pedia a opinião do técnico sobre se o caso teria a mesma repercussão se Vinicius fosse jogador de outro time, e não do Real Madrid. "É o que é", disse, depois de falar que não sabia.

Já na quarta pergunta, que provocou a revolta do técnico, o repórter perguntou se Mendilibar achava que era uma boa oportunidade para a torcida do Sevilla se colocar contra o racismo.

VINI SERÁ DESFALQUE

Machucado, Vinicius Junior voltará a desfalcar o Real Madrid contra o Sevilla. Ele já havia sido ausência diante do Rayo Vallecano, por conta de um desconforto no joelho.

Vinicius Jr. nem sequer participou das atividades realizadas hoje pelo técnico Carlo Ancelotti e ficou fora da lista de relacionados. O time viaja neste sábado (27) para Sevilha.

Desta forma, o brasileiro só deve voltar ao time no outro domingo, contra o Athletic Bilbao, na despedida do Campeonato Espanhol. Ele ainda não entrou em campo depois do episódio de racismo contra o Valencia.