SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Tribunal de Instrução Nº 10 de Valência convocou Vinícius Jr. a depor como vítima de crime de ódio.

O jogador do Real Madrid foi chamado a depor através de videoconferência. O Tribunal de Instrução tem conduzido o caso após repasse do Ministério Público de Valência.

Os torcedores do Valencia detidos na última terça-feira também prestarão depoimentos. Os jovens de 18, 19 e 21 anos são investigados por crime de ódio contra Vinícius Jr. cometido durante partida no dia 21 de maio.

A Justiça vai decidir se leva ou não os torcedores do Valencia a julgamento. Na Espanha, as denúncias do Ministério Público passam primeiro pela instância de instrução antes que um juiz decida se os acusados devem ou não virar réus.

**OFENSAS RACISTAS NO MESTALLA**

Depois que parte da torcida do Valencia começou a chamar Vinicius Júnior de "macaco", o jogo foi paralisado ainda no segundo tempo. O confronto era válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em campo, o jogador apontou para os torcedores que o insultavam e discutiu com eles. O jogo ficou parado por 10 minutos.

Vinicius Júnior se envolveu em uma confusão com os jogadores do Valencia e mesmo tendo levado um mata-leão, ele foi expulso da partida.

O cartão vermelho foi anulado posteriormente pela Real Federação Espanhola de Futebol.