SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em tarde bastante agitada e ensolarada em Monte Carlo, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou o segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1 nesta sexta-feira (26).

Verstappen anotou um tempo de 1min12s462 e garantiu a volta mais rápida no TL2. Correndo "em casa", o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em segundo.

Sainz, que havia vencido o primeiro treino livre, abandonou a prova após bater em muro na curva, e ficou na 3ª colocação.

Completaram o Top 5, nessa ordem, Fernando Alonso (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton ficou apenas na sexta colocação.

COMO FOI O TL2

Os primeiros minutos do treino contou com disputas muito intensas e mudanças constantes na liderança, destacando as voltas do mais frequente líder, Verstappen. Hamilton e Alonso alternaram a segunda posição. Inicialmente, apenas Sainz calçou pneus duros, enquanto o restante do grid usou os pneus médios.

Passados quase 30 minutos, Alonso foi o primeiro competidor a mudar para os macios, assumindo a liderança provisória. Não demorou muito até que Sainz ficasse na ponta com 1m12s569, com dois décimos de vantagem sobre o espanhol da Aston Martin - que chegou a reduzir para 0s1, mas permaneceu na segunda posição.

Faltando pouco mais de 20 minutos para a bandeirada, Verstappen ultrapassou o tempo de Sainz e retomou a liderança com 1m12s462. Nesse momento, todos os pilotos do grid aderiram aos pneus da faixa vermelha. Sainz (2º) e Alonso (3º) permaneceram na cola do holandês, enquanto Hamilton caiu para 6º.

Sainz, que estava confiante após vencer o TL1, bateu forte na curva e, na sequência, a bandeira vermelha foi sinalizada. Pouco antes, um dos pneus traseiros de Yuki Tsunoda furaram, e o competidor colidiu levemente com a barreira. Nesse meio tempo, Leclerc subiu para a segunda posição.

COMO FOI O TL1

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre, anotando 1min13s372. Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em segundo, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) veio em seguida.

Teve bandeira vermelha faltando três minutos para o final, encerrando o treino antecipadamente. Alexander Albon, da Williams, colidiu com o muro no último ataque de voltas rápidas. Apesar do choque, ficou tudo bem com o tailandês.

Os pilotos voltam ao circuito de Monte Carlo neste sábado (27), para as largadas do terceiro treino livre e do treino classificatório. O TL3 ocorre às 7h30 e o Quali às 11h - ambos horários de Brasília.

O GP de Mônaco acontece no domingo (28) e terá início às 10h (de Brasília). A transmissão fica por conta da Band, na TV aberta.