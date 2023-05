PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não desistiu da contratação do atacante Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Mesmo com a negativa do clube na última janela de transferências, o técnico Renato Gaúcho se animou com a resposta do jogador.

Renato mantém contato frequente com Michael e ouviu do atacante que ele quer jogar no Grêmio. Há, porém, entraves para isso.

O primeiro é a questão financeira, pois outras equipes do Brasil também mantém o jogador no radar e um eventual leilão pode inflacionar os valores envolvidos no negócio.

Outra situação ainda incerta é o desejo do clube detentor dos direitos dele. Na janela de transferências do início do ano, os sauditas sequer quiseram conversar sobre negociação.

Renato Gaúcho se empolgou com o desejo do atleta de refazer a parceria que eles tiveram no Flamengo. O vínculo dele na Arábia vai até 2025.

Portaluppi insiste que um dos principais problemas do Grêmio é a falta de jogadores de velocidade para situações que considera fundamentais em campo.