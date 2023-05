SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba reintegrou o atacante Alef Manga ao elenco, após 16 dias com contrato suspenso.

O Coxa comunicou a decisão na tarde desta sexta-feira (26). O clube alega que não tem conhecimento de evidências de envolvimento de Alef Manga em esquema de manipulação de jogos.

O jogador prestou depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) na manhã desta sexta. O jogador foi chamado a prestar esclarecimentos em relação à Operação Penalidade Máxima II. Alef Manga não é réu no processo, mas foi citado em conversas com apostadores investigados.

Alef Manga voltará aos treinamentos na próxima segunda-feira. O atacante teve seu contrato suspenso no dia 10 de maio e foi desfalque nos últimos três jogos do Coritiba (duas derrotas e um empate). O jogador também não estará à disposição do técnico Antônio Carlos Zago contra o Cuiabá, amanhã às 18h30 (de Brasília).

Confira o comunicado oficial do Coritiba:

"O Coritiba Foot Ball Club informa que em virtude da inexistência, até este momento, de evidências que sejam de conhecimento do Clube, que comprovem a participação do atleta Alef Manga em atos ilegais que atentem contra o resultado de partidas de futebol, bem como, diante da sua própria alegação de inocência, o mesmo participará regularmente das atividades do departamento de futebol, a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de maio de 2023.

O Clube esclarece ainda que esta decisão poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, se necessário for, em decorrência do transcurso das investigações da Operação Penalidade Máxima 2."