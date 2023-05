SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O holandês Max Verstappen confirmou o favoritismo, fez o melhor tempo e largará na pole no GP de Mônaco. O piloto da Red Bull tomou um susto no treino classificatório, que ele vinha dominando. Com 1m11s365, cravou o melhor tempo do dia. Ele precisou superar Fernando Alonso na última volta. Foi a primeira vez que o atual campeão da Fórmula 1 conquistou uma pole em Mônaco.

Alonso largará em segundo, com Leclerc em terceiro.

Sergio Pérez errou uma curva e bateu logo no começo do Q1. O acidente provocou bandeira vermelha, e o mexicano, que era favorito nas primeiras filas, vai largar no final do grid. "Eu bati, eu bati", disse ele aos mecânicos da Red Bull, sem disfarçar a decepção.

O Q1 foi marcado pela batida de Pérez logo nos primeiros minutos. O mexicano entrou com velocidade incomum pra um começo de treino, pisou na zebra e encontrou um muro, dando adeus precoce à classificação. Na retomada, Verstappen fez o melhor tempo, seguido por um surpreendente Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri. Foram eliminados Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou e Pérez.

No Q2, Verstappen foi o mais rápido de novo. Lando Norris arranhou o muro e perdeu a chance de fazer volta rápida. Lewis Hamilton, que estava sendo eliminado, conseguiu só no final se colocar na última etapa da classificação. Saíram no Q2: Oscar Piastri, Nyck De Vries, Alexander Albon, Lance Stroll e Valteri Bottas.

No Q3, Verstappen precisou tirar tudo do carro pra superar Fernando Alonso na última volta.

O GP de Mônaco, 6ª etapa da temporada 2023, acontece neste domingo (28) e terá início às 10h (de Brasília). A transmissão será da Band, na TV aberta.

Quem lidera a classificação da temporada é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 119 pontos. Sergio Pérez, seu parceiro de equipe, fica em 2º, com 105, seguido por Fernando Alonso, com 75.

A etapa de Mônaco é considerada uma das provas mais importantes do calendário da Fórmula 1. O mexicano Sergio Pérez foi o vencedor da edição do ano passado.

A etapa de Emilia-Romagna, na Itália, não ocorreu na semana passada por causa de enchentes que atingiram a região de Imola. A última vez que os pilotos competiram na atual temporada foi no GP de Miami, no início de maio.