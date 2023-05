SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paysandu confirmou a contratação de Robinho, meia que teve passagens de destaque em Palmeiras e Cruzeiro. O meio-campista, de 35 anos, é o mais novo reforço do clube de Belém para o Brasileirão Série C. O anúncio foi feito na noite de sexta-feira (26)

Após perder espaço no Avaí, Robinho teve seu contrato rescindido no mesmo dia em que acertou com o Papão. O meia somou 19 jogos e dois gols na temporada pelo clube catarinense.

Robinho foi formado nas categorias de base do Inter, mas foi revelado nos profissionais pelo Mogi Mirim (SP) em 2005. Ele é natural de Marialva, no Paraná.

Seus primeiros momentos de destaque ocorreram no Avaí e no Santos, entre 2008 e 2012. Depois, Robinho ganhou maior projeção quando se transferiu ao Coritiba e ficou até 2014.

Após boas temporadas no Coxa, teve seu auge entre 2015 e 2019, quando jogou por Palmeiras e Cruzeiro. Em 2020, teve ainda rápida passagem no Grêmio, antes de acertar retornos para Coritiba e Avaí.

Hoje com 35 anos, o atleta soma oito títulos estaduais, três Copas do Brasil e uma Libertadores.