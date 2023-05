SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino recebe a visita do Santos neste domingo (28), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe quer vencer para manter o embalo e melhorar a sua atuação no nacional.

Em 9º, o Santos se mantém com 11 pontos da tabela. O rival, com 10, figura na 12ª casa.

Atualmente, o time do litoral paulista se mantém no Brasileiro de 2023 com três vitórias, dois empates e duas derrotas, com 52% de aproveitamento. O Bragantino, por sua vez, tem duas vitórias, quatro empate e um revés, com 47%.

Em retrospectiva para o confronto, o Peixe leva a melhor e não perde para o Bragantino há mais de três anos. A sua última derrota foi em 2018.

O técnico Odair Hellmann conta com os retornos dos meias Lucas Lima e Dodi. Os jogadores foram poupados no jogo pela Copa Sul-America, no Chile, contra o Audax Italiano.

Estádio: Nabi Abi Chedid (SP)

Horário: às 18h30 deste domingo (28)

Àrtitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Premiere, streaming e internet