SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com a cabeça na final da Liga Europa, o Sevilla perdeu por 2 a 1, em casa, para um Real Madrid sem Vini Jr e Benzema. A partida foi adiantada para este sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Os gols foram marcados por Rafa Mir, pelo Sevilla e Rodrygo, duas vezes para o Real.

Dia 31, o Sevilla encara a Roma em busca de mais um título da Liga Europa. Focado na competição continental, o time misto não segurou a vitória diante dos merengues.

Com 77 pontos, o Real mantém a segunda colocação na tabela para a última rodada do Espanhol.

Estacionado na 10ª posição, o Sevilla ainda pode beliscar uma qualificatória para a Conference League pelo campeonato nacional.

COMO FOI O JOGO

Ao abrir o placar no comecinho do jogo, Sevilla fez o Real sair mais para o ataque. Ainda assim, o primeiro tempo foi equilibrado, os donos da casa não abriram mão das tentativas ofensivas, mesmo com a vitória parcial.

Com a igualdade do Real Madrid, jogo fica mais aberto e rápido. Os dois times não se esconderam e partiram para a ofensiva, mas com o Sevilla levando mais perigo e flertando com o segundo gol.

Na volta do intervalo, o Sevilla quase marcou no início, mas depois diminuiu o ritmo. Foi assim que o Real chegou à virada, em contra-ataque de manual.

Após levar o segundo gol, Sevilla não se encontrou mais no jogo. Sem a boa criação do primeiro tempo e com mais nervosismo, o time da casa ficou com um a menos nos últimos dez minutos com a expulsão de Acuña.

SEVILLA

Bono; Montiel, Gudelj (Badé), Rekik, Acuña, Rakitic (Suso), Manu Bueno, Lamela (Corona), Papu Gómez (Oliver Torres), Bryan Gil (Joan Jordán), Rafa Mir. T.: José Mendilibar.

REAL MADRID

Courtois; Lucas Vásquez (Rudiger), Militão, Alaba, Mendy (Álvaro Rodriguez); Tchouaméni, Modric, Kroos; Valverde (Camavinga), Ceballos e Rodrygo (Nacho). T.: Carlo Ancelotti.

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (ESP).

Árbitro: Soto Grado.

Cartão Amarelo: Lucas Vásquez (Real Madrid), aos 33 do primeiro tempo. Tchouaméni (Real), aos 19 e Nacho (Real), aos 37 do, Jordán (Sevilla), aos 46 e Óliver Torres (Sevilla), aos 49 do segundo tempo.

Cartão Vermelho: Acuña (Sevilla), aos 36 do segundo tempo.

Gols: Rafa Mir (Sevilla), aos 2 minutos, Rodrygo (Real Madrid), aos 28 do primeiro tempo. Rodrygo (Real), aos 23 do segundo tempo.