RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Vasco por 2 a 0, na Arena Castelão, encostou no G4 do Campeonato Brasileiro, e aprofundou a crise no clube carioca. O triunfo foi construído na reta final do confronto, com gols de Thiago Galhardo e Romero.

Com o resultado, o Leão volta a vencer na competição e chega a 13 pontos. O Cruz-Maltino permanece com seis, na zona de rebaixamento, e se vê ainda mais pressionado.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Na próxima rodada do Brasileiro, o Leão do Pici enfrenta o Bahia, em casa. Já o Vasco terá pela frente o clássico com o Flamengo.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (José Welison) e Calebe (Yago Pikachu); Moisés (Guilherme), Lucero (Silvio Romero) e Thiago Galhardo (Pochettino). T.: Juan Vojvoda

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Capasso (Miranda), Léo e Lucas Piton; Jair (Rodrigo), Barros (Mateus Carvalho) e Galarza (Orellano); Gabriel Pec, Figueiredo e Alex Teixeira (Eguinaldo). T.: Maurício Barbieri

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Dia e hora: 27 de maio de 2023, sábado, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/ SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/ SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/ DF)

Cartões amarelos: Hércules, João Ricardo, Pikachu (FOR); Capasso (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Thiago Galhardo, do Fortaleza, aos 41'/2ºT; Romero, do Fortaleza, aos 48'/2T