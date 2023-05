SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Jogadores e árbitros protestaram contra o racismo no futebol durante a oitava rodada do Brasileirão.

Atletas e a equipe de arbitragem sentaram no gramado por 30 segundos após o apito inicial dos jogos. A ação ocorreu em Fortaleza x Vasco e Athletico-PR x Grêmio, jogos que abrem a rodada.

A manifestação faz parte de uma campanha de combate ao racismo promovida pela CBF. O protesto será feito em todos os dez confrontos da rodada.

A iniciativa conta com a frase "Com racismo não tem jogo" nos estádios. Os jogadores e as faixas dos capitães também levarão a mensagem.

A ação foi motivada pelos recentes casos de racismo contra jogadores brasileiros em território nacional e no exterior. O caso envolvendo Vinicius Junior, na Espanha, mobilizou o país e a comunidade internacional.