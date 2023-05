SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gols de Jean e Marquinhos, o Brasil derrotou a Nigéria por 2 a 0 neste sábado (27) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo sub-20.

O resultado fez a equipe terminou na primeira posição do Grupo D com seis pontos. Ficou empatado com Itália e a própria Nigéria, mas levou vantagem no primeiro critério de desempate, o saldo de gols.

A seleção brasileira agora espera a definição das outras chaves para definir seu próximo adversário. Será um rival que terminou seu grupo na 3ª posição.

A campanha do elenco comandado por Ramon Menezes foi de recuperação. A estreia ficou marcada por derrota diante da Itália (3 a 2). Depois disso, houve recuperação com a goleada por 6 a 0 diante da República Dominicana antes do triunfo sobre os nigerianos.

Neste domingo (28), Menezes volta ao Brasil para fazer a convocação da seleção principal que no próximo mês enfrenta Gana e Senegal em jogos amistosos.

Ele ocupa o cargo enquanto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não define o treinador para o ciclo do próximo mundial, a ser disputado em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação, ainda espera pelo italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid-ESP. Embora ele tenha dado sinais de que pode continuar na Europa, acredita-se que há chance dele ser o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção em definitivo.

O Brasil tenta conquistar a Copa do Mundo sub-20 pela sexta vez a história. Já venceu o torneio em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.