RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo fez um mosaico em apoio a Vinicius Júnior, que é cria do clube e sofreu atos racistas no último domingo, no duelo do Real Madrid com o Valencia.

Antes de a bola rolar para o duelo do time rubro-negro com o Cruzeiro, pelo Brasileiro, surgiu a mensagem: "Todos com Vini Jr".

O jogador publicou nas redes sociais uma foto do mosaico e agradeceu. "Obrigado por tudo!!! Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar!"

O Flamengo também entrou em campo com o dizer na parte da frente da camisa.

Além disso, o uniforme está com um o patch La Lucha Antirracista, do Mercado Livre, patrocinadora do clube, "para protestar contra os casos de racismo no futebol que aconteceram com nosso antigo camisa 20 e outros jogadores".

Jogadores, comissões técnica e arbitragem também participaram de uma ação da CBF contra o racismo.