SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Não foi uma grande apresentação do Sampaio, mas a equipe, jogando em casa, também não sofreu para vencer o Ituano pelo placar de 65 a 38, em partida válida pela 12ª rodada da Liga de Basquete Feminino.

O triunfo foi o nono da equipe maranhense, que se manteve na vice-liderança da LBF, somando 21 pontos, dois atrás do líder Sesi Araraquara. Já o Ituano segue na lanterna da competição, com a campanha de duas vitórias e nove derrotas.

A argentina Meli Gretter foi eleita a MVP da partida, com um duplo-duplo, sendo 13 rebotes e 10 assistências. Mas a cestinha do Sampaio e do jogo foi a ala Mariana Dias, que anotou 14 pontos.

Amplo favorito, o Sampaio jogou diante do Ituano sem forçar muito, revezando suas jogadoras e apenas controlando a vantagem no placar. O Ituano não incomodou, principalmente no último período de jogo, quando o Sampaio jogou fácil.

SAMPAIO BASQUETE

Tainá Paixão, Emanuely, Meli Gretter, Mariana, Gabriela, Jenyff, Raphaella Monteiro, Brenda, Érika, Alana, Eduarda e Agostina.

T.: Cristian Santander

ITUANO

Monique, Larissa, Palmira, Joice, Karina, Aninha, Isabella, Maria Carolina, Maiara e Bianca.

T.: Antonio Carlos Barbosa

Liga de Basquete Feminino - 12ª rodada

Data: 27/05/2023 (sábado)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes, em Itu