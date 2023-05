SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (27), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileiro.

Os gols foram marcados por Marlon, para o Cruzeiro, e Ayrton Lucas, pelo Flamengo. Os mineiros saíram na frente logo no começo e os cariocas empataram antes do intervalo.

Gabigol perdeu um pênalti ainda na primeira etapa. O camisa 10 carimbou a trave e chegou a complementar para as redes, mas a jogada foi anulada pois o cobrador não pode ser o primeiro a tocar na bola após a batida.

O duelo foi de poucas oportunidades de gol. As tentativas ofensivas de Sampaoli foram bem travadas pelo esquema montado por Pepa. O português do Cruzeiro apostou nos contra-ataques e levou mais perigo, mas pouco para vencer a partida.

Com o resultado, as duas equipes seguem empatadas e na parte de cima da tabela. Cruzeiro e Flamengo têm 13 pontos e devem terminar a rodada fora do G-4, mas dentro ou próximo da zona de pré-Libertadores.

Antes do jogo, a torcida do Flamengo fez um mosaico em homenagem ao craque Vinicius Jr, revelado pelo clube, com os dizeres: "Todos com Vini Jr".

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick, Gerson e Matheus França (Cebolinha); Gabigol e Pedro. T.: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Igor Formiga (William), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Matheus Jussa), Neto Moura (Mateus Vital) e Filipe Machado; Bruno Rodrigues, Wesley (Stênio) e Gilberto (Henrique Dourado). T.: Pepa.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Gols: Ayrton Lucas (33'/1ºT); Marlon (4'/1ºT)

Amarelos: Igor Formiga, Wesley, William, Matheus Jussa e Rafael Cabral; Gabigol, Gerson, Ayrton Lucas e Thiago Maia