SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad Maia inicia sua jornada no saibro de Roland Garros nesta segunda-feira (29) em duelo com a alemã Tatjana Maria. Cabeça de chave do tradicional torneio, a tenista brasileira exaltou a boa fase em sequência nas últimas temporadas.

"Roland Garros me remete, mais uma vez, ao privilégio de poder estar competindo aqui, num lugar muito especial de história no tênis brasileiro. Ser cabeça de chave mostra que eu estou sendo consistente ao longo dos últimos 12 meses e que eu e minha equipe estamos trabalhando bem", disse Bia ao UOL.

Segundo a tenista, a constância também está relacionada ao bom trabalho físico. É notável a evolução da força dela nos últimos anos.

"O primeiro passo de destacar em relação a tudo é estar saudável nas últimas três temporadas e isso me permite trabalhar duro diariamente e conseguir, consequentemente, evoluir", analisou a atleta.

"O mérito ao meu profissionalismo junto com toda a minha equipe que faz um trabalho integrado em toda essa área, principalmente meu preparador físico Rodrigo Urso e meu fisio Paulo Cerutti, que tem uma ótima comunicação entre eles junto com o Rafael, meu treinador, e isso faz muita diferença no processo", concluiu.

A busca pelo top 10

As recentes conquistas da brasileira a colocaram em ótimo lugar no ranking - hoje, é a 14ª do mundo. Ela está cada vez mais próxima do objetivo da temporada, que é chegar no top 10, e uma boa campanha em Roland Garros ajudaria Bia na caminhada.

Para isso, ela precisaria atingir um feito histórico em sua carreira: passar da segunda rodada de um Slam. No ano passado, Bia perdeu para Kaia Kanepi justamente nessa fase.

"A preparação é a mesma para todo e qualquer torneio. Eu me empenho 100% em todas e quaisquer atividades diárias para estar pronta e criar oportunidades constantemente ao longo do ano", afirmou Bia