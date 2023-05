SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - A CBF está disposta a esperar por Carlo Ancelotti até 2024, segundo informações do jornal espanhol Marca.

Ancelotti se reuniu com Florentino Pérez na última semana para discutir seu futuro no Real Madrid. Tudo indica que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, estava na expectativa para receber boas notícias após a reunião.

No entanto, houve consenso de ambas as partes de que o técnico italiano ficará no clube e cumprirá seu último ano de contrato - até junho de 2024.

Assim, a seleção brasileira terá que aguardar mais uma temporada para bater o martelo, visto que a prioridade é a Copa de 2026.

A expectativa é que Ancelotti chegue às vésperas da Copa América, no ano que vem.

O interino Ramon Menezes segue no comando da Canarinho - e da equipe Sub-20 -, e está encarregado de convocar o Brasil para os amistosos contra Guiné (dia 17 de junho) e Senegal (dia 20).

